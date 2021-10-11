Количество выданных в Московском регионе ипотечных кредитов в августе текущего года сократилось на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: 17,8 тыс. против 20,4 тыс. Об этом говорится в пресс-релизе Банка России по Центральному федеральному округу.

При этом заемщикам Москвы банки выдали около 10 тыс. таких кредитов на сумму более 62 млрд рублей, а Московской области — 8 тыс. кредитов на сумму 36 млрд рублей. Средний размер ипотечного кредита в Москве в августе этого года составил 6,5 млн рублей, а в Московской области — 4,4 млн рублей.

В Московском регионе в августе 2021 года объемы выданных ипотечных кредитов несколько выросли после заметного снижения в июле (+2% в августе против снижения на 26% в июле), что стало следствием перераспределения спроса на семейную и рыночную ипотеку, в том числе на программы банков с застройщиками. В результате ставки по ипотеке в третий месяц лета несколько уменьшились: в Москве — на 0,05 п. п. до 8,1%, в Московской области — на 0,04 п. п. до 7,9%.