Банк России 12 октября выпускает в обращение памятную монету, посвященную 100-летию Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. На серебряной монете номиналом 3 рубля изображен логотип театра, созданный к этому юбилею, уточняется в сообщении пресс-службы ЦБ.

За основу портрета Евгения Вахтангова, который размещен в цифре 100, взята известная фотография, выполненная в 1918 году. Первоначально логотип в виде портрета Вахтангова предназначался для Новой сцены театра, открывшейся в 2015 году.

Тираж монеты — 3 тыс. штук.