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Чешская PPF Group, контролирующая Хоум Кредит Банк, активно ищет покупателя на российскую «дочку», рассказали Frank Media два банкира и один из рекрутеров. К банку уже проявила интерес венгерская OTP Group.

Решение о продаже «Хоум Кредита» было принято на уровне группы вскоре после смерти Петра Келлнера (основатель PPF Group, погиб при крушении вертолета в марте 2021 года. — Прим. Frank Media), говорит рекрутер с рынка.

Как отмечает Frank Media, если сделка состоится, то станет одной из крупнейших частных сделок M&A на российском банковском рынке.

Чешская группа активно ищет покупателя на свой актив в России, сейчас его смотрит OTP Group, рассказал Frank Media топ-менеджер крупного банка. Другой банкир знает, что венгерская группа уже проводит due diligence банка «Хоум Кредит». Источники Frank Media отмечают, что OTP сейчас активна в сделках M&A на рынках Восточной Европы, в частности, этим летом OTP Bank объявил о покупке банка Nova KBM в Словении.

Год назад, в октябре 2020 года, акционеры «Хоум Кредита» сообщили о смене руководителя бизнеса в России. На смену Юрию Андресову, возглавлявшему банк с 2015 года, пришел Дмитрий Пешнев-Подольский, экс-глава БКС Банка. Он неоднократно заявлял, что банк не собирается выходить за пределы финансовой экосистемы, но при этом планирует предложить различные партнерские решения, например в части управления финансами клиента. Банк зарегистрировал около 40 брендов для своих продуктовых предложений.

Пешнев-Подольский говорил, что банк будет развивать три направления: потребительское кредитование, персональный банкинг и цифровизацию (онлайн-кредитование, партнерства с e-commerce и т. п.). Банкир также сказал, что банк должен вернуть себе лидерство в POS-кредитовании. В этом сегменте банк опустился за год с первого на пятое место по размеру портфеля: с лета 2020 года по лето 2021-го портфель POS-кредитов сократился в 1,5 раза. На 1 сентября, по данным Frank RG, портфель POS-кредитов составлял 28,6 млрд рублей.



Пресс-служба Хоум Кредит Банка отказалась от комментариев по поводу его возможной продажи, указывает Frank Media.