Люди без специального опыта, знаний и инструментов не всегда могут распознать обман и попадаются в чужие «ловушки», а наследственные дела традиционно привлекают злоумышленников, которые стремятся завладеть чужим имуществом, сообщили в Федеральной нотариальной палате .

Иногда мошенники специально подстраивают обстоятельства таким образом, чтобы сделку можно было признать незаконной. Например, как рассказали в организации, конфликтующие наследники не могли разделить имущество и договорились, что один из них продаст второму свою долю. Наследство и покупатель находились в Красноярске, а продавец — в Иркутске. Приезжать на встречу и как-либо взаимодействовать со второй стороной он отказался, поэтому сделал нотариальную доверенность на представителя в Красноярске. Однако в запланированный день, буквально за несколько часов до сделки, отменил доверенность, никого не предупредив. План скомпрометировать сделку, чтобы потом ее оспорить и навредить покупателю, провалился, поскольку нотариус проверял доверенность несколько раз, в том числе непосредственно перед подписанием договора, рассказали в палате.

Также необходимо проверять по специальным базам, не признан ли кто-то из сторон недееспособным и не является ли банкротом. Так, кировская семья обратилась в нотариальную контору, чтобы заключить брачный договор. Нотариус обнаружил, что один из них официально находится в статусе банкрота. А значит, кредиторы или судебный управляющий могут добиться аннулирования брачного контракта и изъять общую собственность. При этом супруг должника, который ничего не подозревал и рассчитывал на определенные условия, пострадает, отметили в Федеральной нотариальной палате.

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В организации пояснили, что граждане могут самостоятельно проверить доверенность по реквизитам или QR-коду. Но бывают ситуации, когда документ настоящий, но человек, на которого он оформлен, «переписывает» его условия. Например, руководитель компании оформил доверенность на управление транспортным средством для своего водителя. Тот оказался нечист на руку — вытравил текст, оставив печати и подписи, вписал новые полномочия и попытался продать нежилое помещение, принадлежавшее работодателю. «Под прицелом» оказался как руководитель компании, так и добросовестный покупатель. Нотариус заметил, что подписи на документе немного съехали относительно основного текста, также там стоял некорректный тариф — на 300 рублей меньше, чем стоит удостоверение данной категории доверенностей.

Как отметили в Федеральной нотариальной палате, большое количество махинаций вскрываются с помощью Единой информационной системы нотариата, в которой регистрируются сведения обо всех нотариальных действиях, совершенных в России. Если какого-то действия не было — доверенность не выдавалась, завещание не составлялось, договор не удостоверялся — нотариус это увидит. Любые подозрительные сделки останавливаются, а информация о подозрительных личностях передается в правоохранительные органы.