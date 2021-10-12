Количество онлайн-заявок на кредиты в августе 2021 года составило 6,9 млн единиц, увеличившись за 12 месяцев на 62,9%, по данным 4 тыс. кредиторов, передающих сведения в НБКИ. Число офлайн-заявок на кредит за год выросло не так существенно. В августе таких заявок было 11,6 млн единиц, или на 16% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Доля офлайн-заявок в общей структуре заявок в августе 2021 года составила 62,7%, снизившись за год на 7,6 п. п. Заявки в отделениях банков по-прежнему остаются доминирующим способом подачи кредитной заявки, однако постепенно теряют свои позиции. Доля онлайн-заявок на кредит продолжает расти. Так, в августе 2021 года она составила уже 37,3% от общего количества кредитных заявок.

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, если полтора года назад потребители зачастую были вынуждены опробовать новый для многих из них вид подачи заявки онлайн, то сейчас ссылаться на ограничительные мероприятия не приходится. Скорее всего, это долгосрочная тенденция, лишь в некоторой степени зависящая от пандемии, отметил он.