Банк России установил официальные курсы валют на 13 октября.

Курс доллара повысился на 24,28 копейки, составив 71,8801 рубля (71,6373 рубля на 12 октября). Курс евро вырос на 16,61 копейки до 83,0934 рубля (с 82,9273 рубля на 12 октября).

На Московской бирже на 13:40 мск курс доллара расчетами «завтра» прибавил 5 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов, курс евро — 6 копеек, валюты стоят 71,92 и 83,09 рубля соответственно.

Курсовые диапазоны с начала сессии вторника составляют 71,76—71,97 рубля за доллар и 82,94—83,18 рубля за евро.