РГС Банк улучшил условия потребительского кредита. Теперь клиенты, оформляющие кредит наличными, могут воспользоваться сниженной ставкой при предоставлении автомобиля в залог, сообщили в кредитной организации.

Кредит в сумме до 3 млн рублей на срок до пяти лет можно оформить по ставке от 9,9% годовых. Если у заемщика есть в собственности автомобиль или появится после оформления кредита, то банк снизит базовую процентную ставку на 4 процентных пункта при передаче транспортного средства в залог. Снижение еще на 2 п. п. предусмотрено при условии страхования жизни. Таким образом, получить кредит можно будет по ставке от 3,9% годовых.

Оформить кредит в сумме до 500 тыс. рублей можно без подтверждения дохода по двум документам: паспорту РФ и водительскому удостоверению (или другому документу, удостоверяющему личность).

«Новый подход к кредитованию объединяет в себе преимущества как потребительского, так и автокредитования, что позволяет клиентам получить полную свободу выбора при покупке автомобиля как в автосалоне, так и у частного лица. Без ограничений по пробегу, году выпуска, марке и стране производства, а также без обязательного оформления полиса каско», — отмечается в релизе РГС Банка.



В банке подчеркивают, что предварительное решение по кредиту принимается в течение 15 минут, а одобренное предложение действует 30 дней. Оформить кредит можно в ближайшем отделении банка или заказать его доставку на дом. Доставка осуществляется на территории 75 городов России. Кредит может быть отправлен клиенту уже на следующий рабочий день после одобрения, а деньги доступны для использования в день доставки.