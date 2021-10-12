Профицит федерального бюджета текущего года увеличился по итогам сентября, превысив 1,4 трлн рублей. Об этом свидетельствуют данные сводки Минфина «Предварительная оценка исполнения федерального бюджета за январь — сентябрь 2021 года» .

Согласно предварительной оценке, объем поступивших доходов бюджета достиг 17 трлн 922,889 млрд рублей, или 95,5% к общему объему доходов, утвержденному федеральным законом «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

В частности, через Федеральную налоговую службу в бюджет поступило 11 трлн 364 млрд 16,8 млн рублей доходов, через Федеральную таможенную службу — 4 трлн 809 млрд 876,6 млн, показывают данные Минфина.

Исполнение расходов составило 16 трлн 479 млрд 212,1 млн рублей, или 76,6% к утвержденному общему объему расходов бюджета и 70,3% к сводной бюджетной росписи с учетом внесенных изменений.

Профицит федерального бюджета равнялся по итогам девяти месяцев 1 трлн 443,677 млрд рублей.



По итогам августа Минфин сообщал о профиците бюджета текущего года в 934 млрд 432,6 млн рублей.