Минфин России 13 октября проведет аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ), говорится в сообщении ведомства.
Минфин предложит инвесторам облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26237RMFS с датой погашения 14 марта 2029 года в объеме 10 000 000 000 рублей по номинальной стоимости.
На втором аукционе будут предложены облигации федерального займа с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН) выпуска № 52004RMFS с датой погашения 17 марта 2032 года в объеме 10 065 400 000 рублей по номинальной стоимости.
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Доходность
в год
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Дата погашения
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