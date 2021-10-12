У россиян довольно высокий уровень финансовой грамотности, а пробелы в знаниях относятся к сфере безопасного использования карт в Интернете. Об этом свидетельствуют представленные Почта Банком данные Всероссийского теста по финансовой грамотности, который стал совместным образовательным проектом кредитной организации с платежной системой «Мир».

Как указывают в Почта Банка, 73% участников теста по финграмотности ответили правильно на все вопросы с первой попытки, 24% допустили одну или несколько ошибок, а 3% участников ответили неправильно на все вопросы.

«При этом наибольшие сложности у россиян вызвали вопросы, связанные с правилами безопасного использования карт в Интернете, — 75% из числа тех, кто совершал ошибки, допускали их именно в таких вопросах, — отмечают в Почта Банке. — Например, на что обращать внимание при оплате покупки в Интернете, как отличить поддельный сайт от настоящего и как действовать, перейдя по ссылке из письма с напоминанием об очередном платеже по кредиту».



Всероссийский тест по финансовой грамотности завершился 7 октября. В течение месяца жители разных регионов отвечали на вопросы теста на сайте проекта и участвовали в розыгрыше призов (их получат 24 человека). Хотя изначально инициатива была рассчитана на старшее поколение, в игру оказались вовлечены участники разных возрастов: 35% составили люди в возрасте 55—64 лет, 30% — 35—54 лет, 20% — младше 35 лет, 15% — старше 65 лет. Самыми активными игроками были женщины (75% участников). Географически игра охватила всю страну, а топ-пятерку регионов по количеству участников составили Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Свердловская область и Татарстан. Всего в тесте приняли участие свыше 100 тыс. человек.