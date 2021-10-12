Спрос на ипотечные кредиты на индивидуальные дома продолжает расти, сообщила пресс-служба СберБанка.

В сообщении говорится, что за восемь месяцев текущего года на ИЖС россиянам выдан 5 631 кредит на 15,025 млрд рублей, что в 4,5 раза больше количественного показателя за аналогичный период прошлого года. При этом если в 2019 году средний возраст ипотечного заемщика на ИЖС составлял 38 лет, в 2020 году — снизился почти до 37 лет, то сейчас средний возраст такого заемщика составляет 36 лет.

Также, согласно результатам исследований «Сбера», среди заемщиков увеличивается доля тех, кто состоит в браке. В 2019 году таких было 76%, в 2020 году показатель вырос до 82%, в этом году — до 86%.

Одновременно растет и средний срок ипотеки на ИЖС. По итогам выдач за январь — август 2021 года он составляет 19 лет (год назад номинальный срок кредита на ИЖС составлял около 18 лет, а в 2019 году — 16 лет).

Увеличение спроса на ипотеку на ИЖС в СберБанке связывают с расширением государственных проектов поддержки данного направления.