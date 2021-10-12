СберБанк расширил возможности пакетов услуг по расчетно-кассовому обслуживанию для малого бизнеса и добавил в них четыре нефинансовых сервиса от экосистемы «Сбера», сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

В частности, клиентам «Сбера» из сегмента малого бизнеса теперь доступны сервисы «Юрист для бизнеса», «Бухгалтерия для ИП», «Работа.ру» и «Электронный документооборот», которые предоставляются в пакетах услуг «Легкий старт», «Набирая обороты» и «Полным ходом». Стоимость пакетов при этом не изменилась, а самый популярный у начинающих предпринимателей тариф «Легкий старт» остался бесплатным.

Подключить подходящий пакет услуг можно в несколько кликов в интернет-банке «СберБизнес» сразу после открытия расчетного счета. Действующие клиенты могут воспользоваться бесплатными сервисами, заново подключив пакет услуг.