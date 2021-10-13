Некоторые меры регулирования цен в России могут останутся если не навсегда, то надолго, рассказал в интервью «Российской газете» глава Министерства сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

По словам министра, ценовые соглашения по сахару и подсолнечному маслу были вынужденной мерой, которая позволила стабилизировать цены, однако сейчас она уже не нужна, потому что рынок отрегулировал себя сам.

«Подсолнечника и сахарной свеклы будет в этом году достаточно. Поэтому никаких оснований для значительного роста цен сейчас нет. Но некоторые меры регулирования цен останутся в России если не навсегда, то надолго. Например, плавающую пошлину на зерно Минсельхоз отменять не планирует. Если бы не она, сейчас цены на зерно на российском рынке были бы существенно выше», — отметил Патрушев.

Минпромторг не видит оснований для резкого роста розничных цен на продукты Минпромторг не видит оснований для резкого скачка цен на продукты в России, сообщил журналистам заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов в кулуарах форума электронной коммерции и ретейла Ecomference Rupost Retail Week.

Глава ведомства добавил, что по итогам года Россия имеет все шансы второй год остаться нетто-экспортером сельхозпродукции. «То есть экспортируем продовольствия мы больше, чем завозим чужого», — подчеркнул он.

Кроме того, в планах Минсельхоза — установить квоту на вывоз зерна с февраля по июнь включительно. «При этом будет выделена отдельная квота на пшеницу, по экспорту которой мы являемся лидерами мирового рынка. Квота будет рассчитана так, чтобы в первую очередь хватило для внутреннего потребления», — пояснил Патрушев.

Чтобы рост мировых цен на подсолнечное масло не отразился симметрично на нашем рынке, с 1 сентября начала действовать пошлина на вывоз масла, которая поможет избежать резких скачков цен, заключил глава министерства.