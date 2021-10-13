Правительство Москвы планирует доработать портал mos.ru так, чтобы все загруженные фотографии пользователей для получения госуслуг передавались в систему распознавания лиц, которую используют полицейские, пишет «Коммерсант» со ссылкой на информацию с портала госзакупок. Подрядчиком по проекту стоимостью 236 млн рублей стала пермская «Брайт софт».

Согласно порталу госзакупок, подрядчик должен провести работы по развитию портала государственных и муниципальных услуг Москвы mos.ru, на которые отводится 440 дней с даты заключения контракта. Из техзадания следует, что компании предстоит разработать и внедрить на mos.ru процедуру сохранения «эталонной фотографии из профиля пользователя в дополнительную галерею подсистемы автоматической регистрации сценариев индексирования видеоинформации (ПАРСИВ) Единого центра хранения данных (ЕЦХД) ГУ МВД по Москве». Также исполнитель должен обеспечить сбор медиаданных и телеметрии смартфонов пользователей.

ЕЦХД обрабатывает данные с камер наружного наблюдения, подключенных к системе распознавания лиц. ПАРСИВ, по сути, представляет собой шлюз, через который полицейские могут подключаться к городской системе, чтобы искать преступников. Сам mos.ru интегрирован с «Системой дистанционного обучения», «Единой мобильной платформой Москвы», порталом «Активный гражданин», Единой медицинской информационно-аналитической системой Москвы (ЕМИАС), системой ГИБДД и другими.

В ДИТ не объяснили, зачем передавать фотографии пользователей в ПАРСИВ ЕЦХД и из каких конкретно сервисов они будут подгружаться. В департаменте лишь отметили, что «возможность самостоятельно загрузить фотографию предоставляется пользователям портала mos.ru при оформлении заявления для госуслуг». Телеметрические данные (об устройстве и операционной системе и другие) могут использоваться при обращении пользователя в службу поддержки, добавили в ДИТ.

Гендиректор Института исследований Интернета Карен Казарян согласен, что фотографии из информсистем Москвы могут быть использованы для обучения и тренировки распознавания лиц. Он отметил, что оговорка в законе «О персональных данных» об использовании такой информации «для целей госуправления» создает для мэрии широкие правовые возможности.