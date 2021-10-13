Минфин России на аукционе в среду, 13 октября, разместил облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26237RMFS с датой погашения 14 марта 2029 года. Размещенный объем выпуска составил 10 млрд рублей, говорится в сообщении ведомства. Объем спроса составил 30,121 млрд рублей.

Цена отсечения составила 95,88% от номинала, средневзвешенная цена — 95,9263% от номинала. Доходность по цене отсечения — 7,57% годовых.