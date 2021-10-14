Государственная управляющая компания (УК) «ВЭБ.РФ» заработала за девять месяцев для «молчунов», оставшихся в ПФР, 4,6% годовых, хуже был результат только 2009 года (4,1%), пишет «Коммерсант» . Доходность портфеля госбумаг составила 4,8%, если динамика сохранится, результат 2021-го может оказаться худшим за семь лет (в 2014 году — 3,7%). Доходности заметно отстают от инфляции, которая по итогам трех кварталов составила 6,9% годовых. По итогам девяти месяцев по расширенному портфелю доходность ВЭБа при управлении пенсионными накоплениями граждан, страховщиком которых является ПФР, составила 4,6% годовых.

В ВЭБе пояснили, что снижение доходности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года обусловлено крайне негативной рыночной конъюнктурой, а именно снижением стоимости долговых инструментов на фоне цикла ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ и роста инфляции.

Избежать отрицательной рыночной переоценки долговых инструментов могло бы помочь формирование портфеля до погашения. Как отметили в ВЭБе, доля таких бумаг в расширенном портфеле составляла около 35%, в портфеле госбумаг — около 20%. Однако «возможности оценки государственной УК облигаций по амортизированной стоимости нормативно ограничены», пояснили там.

Одновременно ВЭБ лишен возможности инвестировать средства в акции, которые в этом году обеспечили высокие результаты другим участникам рынка — частным УК, управляющим пенсионными накоплениями ПФР и НПФ. При вложении средств в бумаги пенсионного субиндекса акций полной доходности за девять месяцев года можно было заработать 32,2% годовых.