Законопроект, регулирующий хранение электронных дубликатов документов, в той редакции, в которой был внесен в Госдуму, не отвечает цели, которая изначально в него вкладывалась, — сократить затраты на хранение архивных бумажных документов, пишет РБК. На это указал зампредправления ВТБ Вадим Кулик в письме гендиректору АНО «Цифровая экономика». Как указывает топ-менеджер, группа концептуально поддерживает законопроект, но ряд его положений «нуждаются в корректировке, так как могут создать необоснованные барьеры в работе банков с электронными документами».

Речь идет о поправках в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», разработанных Минэкономразвития и внесенных в Госдуму правительством. Согласно пояснительной записке, проект направлен на урегулирование вопросов конвертации электронных документов, хранения, создания электронных и материальных дубликатов.

При конвертации документов будет необходимо, чтобы итоговый вариант подписали усиленной электронной подписью все создатели документа. Аналогичное требование предлагается ввести при создании дубликатов документов. Лица, создавшие электронные дубликаты, получат возможность сократить срок хранения документов на бумажных носителях до года. Конвертировать электронные документы, хранить их и создавать дубликаты смогут только сами обладатели документов, а также юрлица и ИП, получившие соответствующую лицензию.

Банкиры рассказали о невозможности перевода всех бумажных документов в цифру Проводить конвертацию и создавать электронные дубликаты документов банки смогут только совместно со всеми лицами, подписавшими исходный документ, подписывать документы необходимо УКЭП.

Кулик в письме указал, что требование использовать усиленную квалифицированную подпись при создании электронного дубликата или его конвертации сделает невозможным перевод в электронный архив большого объема документации банков, которые они формируют при предоставлении услуг клиентам. Банкам придется провести работу «по созданию электронных дубликатов с каждым клиентом при условии, что у последнего есть усиленная квалифицированная подпись. Также у кого-то из бывших клиентов могли измениться контактные данные, то есть банк просто не сможет их найти. Кулик предложил включить в число имеющих право проводить конвертацию электронных документов тех, кому документ был направлен, это позволит включить в единый электронный архив и входящую корреспонденцию. Он считает излишним требование хранить исходный документ в течение года после того, как был создан равнозначный электронный.

Замгендиректора АНО «Цифровая экономика» и директор по направлению «Нормативное регулирование» одноименной нацпрограммы Дмитрий Тер-Степанов указал, что в текущей редакции законопроекта банки не только не смогут создавать самостоятельно электронные дубликаты документов без согласия второй стороны, но и не смогут пользоваться услугами лицензированных организаций. Он напомнил, что банки являются крупнейшими участниками документооборота, «вынужденными хранить колоссальные объемы бумажной документации», и рассчитывает, что замечания будут учтены в редакции проекта ко второму чтению.

В МФЦ гражданам будут выдавать электронные дубликаты документов и помогут освоить цифровые сервисы Сотрудники многофункциональных центров помогут гражданам освоить возможности цифровых сервисов; также в МФЦ можно будет получать электронные дубликаты документов. Как сообщают в Минэкономразвития , соответствующее постановление, расширяющее функционал центров «Мои документы», подписано председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Представитель ЦБ заявил, что «в целом» регулятор поддерживает законопроект, так как «его принятие будет способствовать переходу организаций, в том числе финансовых, на полностью электронный документооборот, а также сокращению их издержек на хранение и обработку бумажных документов». Как сообщил представитель Минэкономразвития, министерство разработало поправки ко второму чтению законопроекта, в рамках которых вводится возможность для физлиц подписывать дубликаты документов при помощи неквалифицированной электронной подписи, созданной в инфраструктуре портала госуслуг.