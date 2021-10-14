Количество новых выданных кредитных карт в сентябре 2021 года составило 1,11 млн единиц, что на 24,9% больше, чем было выдано за аналогичный период прошлого года, по данным 4 тыс. кредиторов, передающих сведения в НБКИ. По сравнению с предыдущим месяцем показатель практически не изменился – рост на 0,1%.

Наибольшее количество новых кредитных карт выдано в Москве (76,2 тыс.), Московской области (59,6 тыс.), Санкт-Петербурге (43,6 тыс.), Краснодарском крае (42,7 тыс.) и Свердловской области (35,2 тыс.).

Самую серьезную динамику роста количества карт продемонстрировали Кемеровская область (+4,5%) и Санкт-Петербург (+4,5%), Воронежская область (+4,4%), а также Пермский край (+4%) и Республика Татарстан (+4%). Выдача новых кредитных карт сократилась в Хабаровском (-4,6%) и Красноярском (-4,2%) краях, Новосибирской (-3,5%) и Тульской (-2,2%) областях, а также в Республике Башкортостан (-2,2%).

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, в целом сегмент кредитных карт развивается достаточно динамично, что, прежде всего, связано с технологичностью и удобством данного вида кредита. При выдаче кредиток банки, прежде всего, ориентируются на выраженное в баллах значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика. При увеличении запрашиваемого заемщиками лимита требования к значению ПКР возрастают, отметил Волков.