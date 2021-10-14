Эксперты обнаружили более 700 доменов фейковых сайтов театров, стендап-шоу, ресторанов, кинотеатров, которые мошенники используют для кражи денег под видом приглашения на свидание, говорится в сообщении Group-IB. За последние три года схему Fake Date использовали два десятка скам-групп, выручка одной из них за год составила более 18 млн рублей.

В 2021 году самым популярным «местом для свидания» у мошенников оказались театры и стендап-шоу (60%), а также фейковые рестораны, СПА и кальянные (35%). Сценарий обмана выглядит так: мошенница знакомится в сервисах Tinder, Badoo или в соцсетях с молодым человеком, быстро переводит диалог на стороннюю площадку и приглашает его на свидание. Как бы случайно у дамы оказывается билет на спектакль или выступление звезды стендап-шоу. Она отправляет QR-код своего билета и предлагает выкупить место рядом с ней — скидывает ссылку на сайт, где этот билет можно приобрести. Молодой человек оплачивает «билет», теряет деньги, а девушка больше не выходит на связь.

Эксперты назвали фразы, выдающие телефонных мошенников Телефонных мошенников можно распознать по словосочетаниям «лицевой счет» и «финансовая ячейка», указывает компания DeviceLock — производитель систем борьбы с утечками данных. Результаты исследования имеются в распоряжении РИА Новости.

Всего эксперты насчитали как минимум 24 команды мошенников, работающих по схеме Fake Date, их количество растет из года в год. В ходе исследования аналитики обнаружили связи доменных имен фишинговых сайтов из схемы Fake Date с ресурсами из популярной схемы «Курьер» (или «Мамонт»), нацеленной на кражу денег и данных банковских карт пользователей с помощью фейковых сайтов популярных курьерских служб и маркетплейсов. В некоторых случаях сайты были зарегистрированы одними и теми же людьми.

Вся работа рядовых участников координируется через Telegram, где созданы специальные чат-боты с готовыми фишинговыми сайтами под различные площадки — кинотеатры, театры, рестораны, кальянные, с уже настроенной генерацией билетов, чеков, подробными скриптами для переписки с жертвой. Для продвинутых скамеров налажена продажа «под ключ» записанных от лица девушек аудио- и видеосообщений с приглашением на свидание.