🔸 Главное преимущество доходного пластика в том, что деньги всегда под рукой. В любой момент можно забрать все средства и при этом не лишиться уже набежавших процентов, как неизбежно произойдет в случае с обычным депозитом, если изъять его досрочно. О тройке самых доходных карт октября, прибыльность которых обгоняет вклады, узнаете из «Разбора Банки.ру».

🔸 С началом осени на мировых рынках ощутимо стали падать в цене акции компаний. Ситуацию пока еще рано сравнивать с фильмом-катастрофой, но напряженных моментов хватает. О том, как пережить сложные времена с минимальными потерями, читайте здесь.

🔸 Банк России предлагает дать право широкому кругу компаний вести консультации по вложениям на фондовом рынке. В том, окажутся ли в выигрыше частные инвесторы, разбираемся в статье.



🔸 С 1 октября неквалифицированные инвесторы должны пройти специальное тестирование, чтобы торговать сложными финансовыми инструментами. О том, что собой представляет тест и как его пройти, узнаем из рубрики FinTok.



🔸 Как сберечь деньги, если инфляция обгоняет ставки по депозитам? Можно открыть банковский счет в драгоценных металлах. Рассмотрели плюсы и минусы металлических счетов и посчитали, сколько можно заработать на золоте, в «Разборе Банки.ру».



🔸 С 2017 года закон обязывает страховщиков сначала предлагать попавшим в аварию клиентам ремонт. Но около 80% страхователей выбирают денежную компенсацию. О том, что выгоднее в ОСАГО: выплата деньгами или ремонт, читаем в публикации.

🔸 Новая шпаргалка из цикла для подготовки неквалифицированных инвесторов к обязательному тесту от ЦБ про иностранные акции. Этот тест придется пройти тем, кто хочет покупать акции, не входящие в основные зарубежные индексы. Сдаем тестирование «неквалов» с Банки.ру. Серия 5.

