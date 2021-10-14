Кремль не обсуждает корректировку пенсионной реформы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, подобных обсуждений в Кремле не ведется», — сказал он.

Ранее депутат от «Единой России» Светлана Журова сообщила, что пенсионная реформа может быть скорректирована в обозримой перспективе.

Комитет ГД одобрил законопроект об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов одобрил к первому чтению законопроект об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии (так называемом сроке дожития) в 2022 году, который предусматривает его сохранение на уровне 264 месяцев. Документ был инициирован правительством РФ.

Закон об изменении пенсионной системы в РФ был принят в 2018 году, согласно ему пенсионный возраст был увеличен на пять лет: с 60 до 65 лет — для мужчин, с 55 до 60 лет — для женщин. Постепенное повышение пенсионного возраста началось в 2019 году, а переходный период продлится до 2028 года.

В правительстве РФ также напомнили, что из-за предусмотренного законом переходного периода назначение пенсий в новом нормативном возрасте (в 65 лет мужчинам и в 60 лет женщинам) начнет осуществляться только в 2028 году.