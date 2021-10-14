Банк России обеспечивает оптимальное сочетание сохранности, ликвидности и доходности международных резервов РФ — к такому выводу пришли аналитики Счетной палаты по результатам экспертно-аналитического мероприятия в Центробанке, сообщила пресс-служба ведомства.

Эксперты Счетной палаты подтвердили опубликованную ранее Центробанком информацию о том, что объем международных резервов России по состоянию на 1 сентября 2021 года превысил 618,2 млрд долларов. Это исторический рекорд: за все время существования Банка России таких показателей добиться не удавалось. С начала 2015 года величина резервов выросла на 235 млрд долларов.

«В настоящее время Россия занимает пятое место в мире по объему международных резервов. Впереди только Китай, Япония, Швейцария и Индия. За последние годы Россия заметно увеличила долю золота в своих международных резервах — с 7,8% на начало 2014 года до 23,3% по итогам 2020 года», — констатировала Счетная палата по итогам анализа нормативно-правового обеспечения, а также организации внутреннего контроля и внутреннего аудита при управлении золотовалютными резервами Банка России.

В релизе указано, что, помимо золота и иностранной валюты, в состав российских резервов входят специальные права заимствования — резервное платежное средство, эмитируемое Международным валютным фондом. Их сумма также значительно увеличилась: с 7 млрд до 24,6 млрд долларов.

«Проведенный анализ показал, что цель управления резервными активами — обеспечение оптимального сочетания их сохранности, ликвидности и доходности — Банком России достигнута. В ЦБ созданы ключевые элементы управления валютными резервами, проведены мероприятия по совершенствованию нормативной и методической базы, созданы условия для выполнения закрепленной функции», — заключили в Счетной палате.

По результатам экспертно-аналитического мероприятия Счетная палата направила в ЦБ и правительство информационные письма, в которых, в частности, сформулированы предложения по совершенствованию правового регулирования системы управления международными резервами РФ.