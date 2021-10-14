Для стабилизации цен на продовольственные товары в долгосрочной перспективе нужен новый комплекс мер, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг на заседании правительства.



«Еще об одной важной теме. Меры сдерживания цен на продовольствие, которые ранее были приняты правительством, оказались достаточно эффективными, но сегодня все равно возникает очень много вопросов по ценам на продовольствие. Во всем мире они растут, и, конечно, требуется дополнительный комплекс мер, которые обеспечивают стабилизацию цен на продукты в долгосрочной перспективе. Предложения по этому вопросу подготовлены Министерством сельского хозяйства», — сказал Мишустин.

Он поручил первому вице-премьеру Андрею Белоусову координировать работу по разработке таких предложений.



«В связи с тем, что есть достаточно много предложений экономического характера от других федеральных органов власти по решению этих проблем, я попросил бы Андрея Рэмовича Белоусова скоординировать эту работу в правительстве и провести ее со всеми заинтересованными министерствами и ведомствами. Андрей Рэмович, надо проанализировать действующие программы и понять, чего нам не хватает. И, соответственно, подготовить эти предложения к докладу уже обобщенные», — дал премьер поручение по итогам заслушивания доклада от Минсельхоза.

По данным регулятора, годовая инфляция в сентябре 2021 года выросла на 0,72 процентного пункта, до 7,4%, и значительный рост во многом связан с ситуацией на отдельных продовольственных рынках. При этом более половины прироста обеспечило ускорение роста цен на плодоовощную продукцию, отличающихся повышенной волатильностью, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России «Динамика потребительских цен» от 14 октября.

Неблагоприятные погодные условия оказали влияние как на ход уборки грунтовых овощей, так и на затраты производства в теплицах. Месячный прирост цен на фрукты и овощи увеличился в сентябре по сравнению с августом на 5,4 п. п., до 7,5%, тогда как в сентябре 2020 года они подешевели, пояснили в ЦБ.



Авторы комментария также констатировали, что в сентябре сохранилась тенденция к увеличению годовых темпов удорожания продуктов питания животного происхождения, продуктов переработки зерновых. Ускорились также месячные темпы роста цен на мясную и молочную продукцию, макароны и крупы.