С сайта «Мосгортранса» были похищены данные пользователей, пишет РБК , ссылаясь на Telegram-канал «Утечки информации». О том, что утечка предположительно произошла на сайте «Мосгортранса», сообщили в «Лаборатории Касперского». Файлы были выложены в открытый доступ, хакер, разместивший их, сообщил, что они были взяты с сайта mosgortrans.ru. Среди размещенной информации есть таблица, где указаны адреса электронной почты пользователей, логины и пароли. В других файлах содержатся около 31 тыс. адресов электронной почты и около 1,1 тыс. номеров телефонов с адресами.

Опрос: каждый третий житель России согласен сдать биометрические данные Каждый третий россиянин (35%), получавший предложения о сдаче биометрических данных, согласился на эту процедуру. Об этом свидетельствуют результаты опроса , проведенного сервисом SuperJob.

На сайте «Мосгортранса» нет возможности создать личный кабинет, где пользователи могли бы указать личные данные, однако есть форма обратной связи, через которую можно отправить обращение. В ней обязательно указание фамилии, имени и отчества заявителя, а также электронной почты. Телефон указывается по желанию.

Представитель «Мосгортранса» заявил, что утечки личных данных с сайта не было, а в опубликованных документах — стандартная контактная информация сотрудников, которая есть в любом автобусном парке, филиале и кабинете. Фактически — это телефонная книжка, причем большая часть информации устарела. Взлома сайта и внутренний базы данных не было, это проверили IТ-специалисты, сообщил представитель «Мосгортранса».