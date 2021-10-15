С сайта «Мосгортранса» были похищены данные пользователей, пишет РБК, ссылаясь на Telegram-канал «Утечки информации». О том, что утечка предположительно произошла на сайте «Мосгортранса», сообщили в «Лаборатории Касперского». Файлы были выложены в открытый доступ, хакер, разместивший их, сообщил, что они были взяты с сайта mosgortrans.ru. Среди размещенной информации есть таблица, где указаны адреса электронной почты пользователей, логины и пароли. В других файлах содержатся около 31 тыс. адресов электронной почты и около 1,1 тыс. номеров телефонов с адресами.
Каждый третий россиянин (35%), получавший предложения о сдаче биометрических данных, согласился на эту процедуру. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом SuperJob.
На сайте «Мосгортранса» нет возможности создать личный кабинет, где пользователи могли бы указать личные данные, однако есть форма обратной связи, через которую можно отправить обращение. В ней обязательно указание фамилии, имени и отчества заявителя, а также электронной почты. Телефон указывается по желанию.
Представитель «Мосгортранса» заявил, что утечки личных данных с сайта не было, а в опубликованных документах — стандартная контактная информация сотрудников, которая есть в любом автобусном парке, филиале и кабинете. Фактически — это телефонная книжка, причем большая часть информации устарела. Взлома сайта и внутренний базы данных не было, это проверили IТ-специалисты, сообщил представитель «Мосгортранса».
База данных, включающая 1,5 млрд пользователей Facebook, выставлена на продажу в даркнете (сегмент Всемирной сети, где осуществляются незаконные операции). Об этом сообщил в понедельник сайт Privacy Affairs, передает ТАСС.