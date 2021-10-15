Средний размер выданных ипотечных кредитов в сентябре 2021 года вырос за месяц на 4,5% и составил 3,35 млн рублей, по данным 4 тыс. кредиторов, передающих сведения в НБКИ. Показатель растет второй месяц подряд. С начала года он увеличился на 19,5%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 23,9%.

Самый большой средний размер выданных ипотечных кредитов был отмечен в Москве (7,14 млн рублей), Московской области (5,29 млн), Санкт-Петербурге (4,9 млн), а также в Приморском крае (4,12 млн) и Калужской области (4,11 млн).

Показатель динамики среднего чека выданных ипотечных кредитов по сравнению с предыдущим месяцем сильнее всего увеличился в Ростовской области (+13,6%), Хабаровском крае (+12,9%), а также в Калужской (+12,7%), Воронежской (+12,3%) и Омской (+11,1%) областях. Средний чек снизился в Ставропольском крае (-8,8%), Кемеровской (-7,9%), Ленинградской (-6%), Тульской (-0,9%) и Волгоградской (-0,2%) областях. В Москве и Санкт-Петербурге он вырос на 0,1% и 9,6%.