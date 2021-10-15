В отношении небанковской кредитной организации «Русское Финансовое Общество» запущена процедура принудительной ликвидации. Информация о соответствующем решении Арбитражного суда Москвы от 13 октября, резолютивная часть которого была объявлена 8 октября 2021 года, содержится в картотеке арбитражных дел.

Истцом выступил Центральный банк. Как поясняется, признаков несостоятельности ответчика не выявлено. «Согласно отзыву временной администрации ООО «НКО «Русское финансовое общество», на дату отзыва лицензии суммарный объем активов составлял 361,989 млн рублей, размер обязательств — 269,732 млн рублей», — указано в судебном решении.

В соответствии с опубликованным в пятницу, 15 октября, сводным отчетом временной администрации НКО, на дату оглашения судом решения о принудительной ликвидации организации ее активы оценены в 337,854 млн рублей, обязательства — в 274,806 млн.

Ликвидатором кредитной организации назначен член союза арбитражных управляющих «Созидание» Михаил Сторожук.



Банк России лишил лицензии НКО «Русское Финансовое Общество» 23 июля этого года. Регулятор, в частности, отмечал, что деятельность НКО характеризовалась вовлеченностью в проведение непрозрачных операций, направленных на осуществление расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино, букмекерскими конторами. Кроме того, кредитная организация проводила сомнительные операции, связанные с выводом за рубеж и обналичиванием денежных средств.