Когда мы планируем путешествие, всегда здорово, если достаются билеты по скидке. О том, кому такие скидки и льготы положены на железнодорожные билеты по России, — в новом выпуске Fingram! Сохраняйте и делитесь!
Кто может приобрести билеты по скидке?
1. Семьи с одним или несколькими детьми в возрасте до 18 лет смогут купить билеты в купейные вагоны поездов дальнего следования со скидкой до 40%. Приобрести льготные билеты можно в кассах дальнего следования АО «ФПК», на сайте https://pass.rzd.ru и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам». Ограничений по направлениям нет, главное, чтобы поездка была по России.
Семьи могут приобретать льготные билеты самостоятельно или в составе туристского продукта (сформированного юридическим лицом, сведения о котором содержатся в едином федеральном реестре туроператоров).
Ограничения:
· Льгота не распространяется на сервисные услуги, включенные в стоимость проезда.
· Льгота не суммируется с другими специальными тарифами и льготами.
· Льгота не действует в поездах иностранных перевозчиков.
Документы для оформления билета:
· свидетельство о рождении ребенка и/или паспорт родителя (родителей), в котором имеется отметка о детях;
· акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна.
2. Школьники и воспитанники общеобразовательных учреждений от десяти до 17 лет включительно до 31 декабря смогут воспользоваться скидкой 50% на проезд в общих, плацкартных вагонах, вагонах с местами для сидения, в двухэтажных пассажирских вагонах с четырехместными купе поездов дальнего следования всех категорий.
Ограничения:
· Скидка не предоставляется в скоростных и высокоскоростных поездах нумерации 701-788.
· Скидка 50% предоставляется только со стоимости проезда, плата за пользование комплектом постельного белья взимается в полном объеме (при проезде в двухэтажных купейных вагонах дополнительно взимается стоимость комплекса сервисных услуг).
Документы для оформления билета:
· Справка учащегося, воспитанника очной формы обучения. Ее не нужно предъявлять в кассе или при покупке билета на сайте. Справка обязательно предъявляется при посадке в поезд.
3. Бесплатно с сопровождающим лицом может проехать ребенок до пяти лет включительно, если он не занимает отдельное место в вагонах купе, СВ, плацкартных, общих и сидячих вагонах. Ребенок, не старше десяти лет, может проехать бесплатно с сопровождающим в вагоне люкс по территории РФ.
Для ребенка от пяти до десяти лет нужно купить билет на отдельное место по детскому тарифу, который составляет 35% от стоимости взрослого тарифа в общих, плацкартных вагонах, купе или СВ. Окончательная цена билета по детскому тарифу зависит от категории поезда, типа вагона, дальности маршрута.
Документы для оформления билета:
· Свидетельство о рождении ребенка.
4. Герои Советского Союза, Герои РФ и полные кавалеры ордена Славы могут проехать бесплатно в поездах и вагонах всех категорий два раза в год по личным надобностям и один раз в год к месту лечения и обратно.
Документы для оформления билета:
· Книжка Героя Советского Союза;
· или книжка Героя РФ;
· или орденская книжка.
· Книжка талонов.
5. Герои Социалистического Труда, лица, награжденные орденом Трудовой Славы трех степеней, а также лица, награжденные орденами «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» трех степеней, могут проехать бесплатно в поездах и вагонах всех категорий один раз в год.
Документы для оформления билета:
· Книжка Героя Социалистического Труда;
· или орденская книжка.
· Книжка талонов.
6. Члены Совета Федерации, депутаты Госдумы Федерального собрания РФ и лицо, сопровождающее члена Совфеда — инвалида I группы, депутата Госдумы — инвалида I группы, могут ездить бесплатно в поездах и вагонах всех категорий без ограничения количества поездок.
Документы для оформления билета:
· Удостоверение члена Совета Федерации или депутата Госдумы;
· пенсионное удостоверение.
7. Помощник члена Совета Федерации, депутата Госдумы может бесплатно ездить в купейных вагонах скорых поездов или в купейных вагонах поездов более низкой категории без ограничения количества поездок в пределах субъекта РФ или региона.
Документы для оформления билета:
· Удостоверение помощника члена Совета Федерации или депутата Госдумы.
Кто может бесплатно ездить на поезде к месту лечения и обратно по территории РФ?
· Инвалиды войны;
· участники Великой Отечественной войны;
· ветераны боевых действий;
· военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев; военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный период;
· лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
· лица, работавшие в период ВОВ на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а также члены экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале ВОВ в портах других государств;
· члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников ВОВ и ветеранов боевых действий, члены семей погибших в ВОВ лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также члены семей погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда;
· инвалиды;
· дети-инвалиды;
· бывшие несовершеннолетние узники фашизма;
· лица, сопровождающие в поездках инвалидов I группы (ограничение к трудовой деятельности III степени) всех категорий и детей-инвалидов;
· граждане, подвергшиеся радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, и лица, приравненные к ним.
Документы для оформления билета:
· документ, удостоверяющий личность,
· специальный талон, полученный в региональном отделении ФСС РФ.
Также РЖД проводит акции, которые позволяют сэкономить на билетах:
Акции на билеты РЖД до конца года.
Список поездов, НЕ участвующих в акции «Скидка 30% в плацкарте (октябрь)».
Информация о льготных категориях граждан на сайте РЖД.
Льготы на проезд детей в поездах межгосударственного сообщения (дальнее зарубежье).
Бонус:
Точный расчет льготного тарифа производится при приобретении билета.
Возраст ребенка определяется на день начала поездки.
У РЖД существуют льготы на проезд в пригородных поездах для граждан и льготы на проезд в поездах международного сообщения.
Не покупайте билеты за 90 суток до отправления. Возможно, ближе к нужной дате на них будут скидки.
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Следите за акциями на сайте РЖД.
По программе «РЖД бонус» можно накопить баллы и оплатить ими билеты на поезд (3,34 рубля равны 1 баллу). Бонусными баллами возвращаются от 30% стоимости билета. Билет за баллы можно оформить и на другого человека. Баллы можно получать даже если проезд вам оплатила компания.
Возврат неиспользованных билетов, оформленных по льготному тарифу, возможен только при возврате всего заказа.
Пассажиры «Федеральной пассажирской компании (АО «ФПК» — дочернее общество ОАО «РЖД») до 23 декабря 2021 года могут воспользоваться скидками для совершения индивидуальных поездок в купейных вагонах. При выкупе всех мест в купе с момента начала продаж и до шести дней до даты отправления включительно действует скидка 10%. Если билеты приобретаются за пять дней и менее до отправления поезда, размер скидки составит 20%. Отправиться в поездку можно будет до 23 декабря 2021 года.