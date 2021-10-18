Когда мы планируем путешествие, всегда здорово, если достаются билеты по скидке. О том, кому такие скидки и льготы положены на железнодорожные билеты по России, — в новом выпуске Fingram! Сохраняйте и делитесь!

Кто может приобрести билеты по скидке?

1. Семьи с одним или несколькими детьми в возрасте до 18 лет смогут купить билеты в купейные вагоны поездов дальнего следования со скидкой до 40%. Приобрести льготные билеты можно в кассах дальнего следования АО «ФПК», на сайте https://pass.rzd.ru и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам». Ограничений по направлениям нет, главное, чтобы поездка была по России.

Семьи могут приобретать льготные билеты самостоятельно или в составе туристского продукта (сформированного юридическим лицом, сведения о котором содержатся в едином федеральном реестре туроператоров).

Ограничения:

· Льгота не распространяется на сервисные услуги, включенные в стоимость проезда.

· Льгота не суммируется с другими специальными тарифами и льготами.

· Льгота не действует в поездах иностранных перевозчиков.

Документы для оформления билета:

· свидетельство о рождении ребенка и/или паспорт родителя (родителей), в котором имеется отметка о детях;

· акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна.

2. Школьники и воспитанники общеобразовательных учреждений от десяти до 17 лет включительно до 31 декабря смогут воспользоваться скидкой 50% на проезд в общих, плацкартных вагонах, вагонах с местами для сидения, в двухэтажных пассажирских вагонах с четырехместными купе поездов дальнего следования всех категорий.

Ограничения:

· Скидка не предоставляется в скоростных и высокоскоростных поездах нумерации 701-788.

· Скидка 50% предоставляется только со стоимости проезда, плата за пользование комплектом постельного белья взимается в полном объеме (при проезде в двухэтажных купейных вагонах дополнительно взимается стоимость комплекса сервисных услуг).

Документы для оформления билета:

· Справка учащегося, воспитанника очной формы обучения. Ее не нужно предъявлять в кассе или при покупке билета на сайте. Справка обязательно предъявляется при посадке в поезд.

3. Бесплатно с сопровождающим лицом может проехать ребенок до пяти лет включительно, если он не занимает отдельное место в вагонах купе, СВ, плацкартных, общих и сидячих вагонах. Ребенок, не старше десяти лет, может проехать бесплатно с сопровождающим в вагоне люкс по территории РФ.

Для ребенка от пяти до десяти лет нужно купить билет на отдельное место по детскому тарифу, который составляет 35% от стоимости взрослого тарифа в общих, плацкартных вагонах, купе или СВ. Окончательная цена билета по детскому тарифу зависит от категории поезда, типа вагона, дальности маршрута.

Документы для оформления билета:

· Свидетельство о рождении ребенка.

4. Герои Советского Союза, Герои РФ и полные кавалеры ордена Славы могут проехать бесплатно в поездах и вагонах всех категорий два раза в год по личным надобностям и один раз в год к месту лечения и обратно.

Документы для оформления билета:

· Книжка Героя Советского Союза;

· или книжка Героя РФ;

· или орденская книжка.

· Книжка талонов.

5. Герои Социалистического Труда, лица, награжденные орденом Трудовой Славы трех степеней, а также лица, награжденные орденами «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» трех степеней, могут проехать бесплатно в поездах и вагонах всех категорий один раз в год.

Документы для оформления билета:

· Книжка Героя Социалистического Труда;

· или орденская книжка.

· Книжка талонов.

6. Члены Совета Федерации, депутаты Госдумы Федерального собрания РФ и лицо, сопровождающее члена Совфеда — инвалида I группы, депутата Госдумы — инвалида I группы, могут ездить бесплатно в поездах и вагонах всех категорий без ограничения количества поездок.

Документы для оформления билета:

· Удостоверение члена Совета Федерации или депутата Госдумы;

· пенсионное удостоверение.

7. Помощник члена Совета Федерации, депутата Госдумы может бесплатно ездить в купейных вагонах скорых поездов или в купейных вагонах поездов более низкой категории без ограничения количества поездок в пределах субъекта РФ или региона.

Документы для оформления билета:

· Удостоверение помощника члена Совета Федерации или депутата Госдумы.

Кто может бесплатно ездить на поезде к месту лечения и обратно по территории РФ?

· Инвалиды войны;

· участники Великой Отечественной войны;

· ветераны боевых действий;

· военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев; военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный период;

· лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;

· лица, работавшие в период ВОВ на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а также члены экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале ВОВ в портах других государств;

· члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников ВОВ и ветеранов боевых действий, члены семей погибших в ВОВ лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также члены семей погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда;

· инвалиды;

· дети-инвалиды;

· бывшие несовершеннолетние узники фашизма;

· лица, сопровождающие в поездках инвалидов I группы (ограничение к трудовой деятельности III степени) всех категорий и детей-инвалидов;

· граждане, подвергшиеся радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, и лица, приравненные к ним.

Документы для оформления билета:

· документ, удостоверяющий личность,

· специальный талон, полученный в региональном отделении ФСС РФ.

Также РЖД проводит акции, которые позволяют сэкономить на билетах:

Акции на билеты РЖД до конца года.

Список поездов, НЕ участвующих в акции «Скидка 30% в плацкарте (октябрь)».

Информация о льготных категориях граждан на сайте РЖД .

Льготы на проезд детей в поездах межгосударственного сообщения (дальнее зарубежье).

Бонус:

Точный расчет льготного тарифа производится при приобретении билета.

Возраст ребенка определяется на день начала поездки.

У РЖД существуют льготы на проезд в пригородных поездах для граждан и льготы на проезд в поездах международного сообщения .

Не покупайте билеты за 90 суток до отправления. Возможно, ближе к нужной дате на них будут скидки.

Подпишитесь на уведомления о снижении цен на билеты РЖД.

Следите за акциями на сайте РЖД.

По программе «РЖД бонус» можно накопить баллы и оплатить ими билеты на поезд (3,34 рубля равны 1 баллу). Бонусными баллами возвращаются от 30% стоимости билета. Билет за баллы можно оформить и на другого человека. Баллы можно получать даже если проезд вам оплатила компания.

Возврат неиспользованных билетов, оформленных по льготному тарифу, возможен только при возврате всего заказа.

Пассажиры «Федеральной пассажирской компании (АО «ФПК» — дочернее общество ОАО «РЖД») до 23 декабря 2021 года могут воспользоваться скидками для совершения индивидуальных поездок в купейных вагонах. При выкупе всех мест в купе с момента начала продаж и до шести дней до даты отправления включительно действует скидка 10%. Если билеты приобретаются за пять дней и менее до отправления поезда, размер скидки составит 20%. Отправиться в поездку можно будет до 23 декабря 2021 года.

Зоя ВАСЮТЧЕНКО