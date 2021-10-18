В России с января по сентябрь 2021 года выдано 12,3 млн потребительских кредитов, что на 17,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, по данным 4 тыс. кредиторов, передающих сведения в НБКИ. Рост во многом связан с последствиями карантинных мероприятий II квартала прошлого года, когда выдача розничных кредитов упала наиболее сильно.

По сравнению с аналогичным периодом 2019 года количество выданных за девять месяцев текущего года потребкредитов, напротив, сократилось – на 13,3%. В сентябре 2021 года было выдано 1,42 млн потребкредитов, что на 4,4% меньше, чем в предыдущем месяце, и на 10,4% меньше, чем в сентябре прошлого года.

Наибольшее количество новых потребкредитов было выдано в Москве (657 тыс. ед.), Московской области (570,5 тыс.), Краснодарском крае (472,8 тыс.), а также в республиках Башкортостан (425,7 тыс.) и Татарстан (421,9 тыс.).

Самую серьезную динамику роста количества новых выданных кредитных карт продемонстрировали Санкт-Петербург (+31%), Москва (+30,8%), Московская область (+26,7%), Республика Татарстан (+25,7%) и Ленинградская область (+21,3%).