Цены на вторичное жилье в Москве сильнее всего завышены около станции метро «Тульская», Ломоносовского проспекта, в Строгино, Крылатском, а также в Пресненском районе. Об этом заявил «РИА Недвижимости» Алексей Гальцев, основатель IT-компании Realiste, которая занимается оценкой и покупкой недвижимости онлайн.

«В этих районах цена за квадратный метр превышает среднюю стоимость в аналогичных районах, а потому продажа квартир здесь будет максимально прибыльным вариантом. Превышение справедливой цены рассчитывалось из сравнения стоимости квартир в домах похожего качества, аналогичной транспортной доступности и в идентичных по наполнению районах», — рассказал он.

В частности, в районе метро «Тульская», согласно исследованию компании, вторичное жилье переоценено на 15% (379,5 тыс. рублей за 1 кв. м) по сравнению со справедливой стоимостью, в районе Ломоносовского проспекта — на 13% (511,4 тыс.), в районе Строгино — на 11% (264,8 тыс.), а в Крылатском и на Пресне — на 10% (347,5 тыс. и 547 тыс. рублей).

В Realiste считают, что в ближайшее время на перегретом за последние полтора года рынке недвижимости наступит стагнация и люди начнут активно переезжать в «нецентральные районы с гуманными ценами, которые при этом имеют хорошо развитую инфраструктуру».

«До пандемии наиболее привлекательными для жизни районами Москвы считались центральные оживленные локации, из которых можно быстро добраться до офисных центров. Затем в связи с пандемией и «удаленкой» вектор приоритетов в жилой недвижимости сменился, офисные работники стали более свободными и переоценили свой взгляд на комфортное жилье. В результате люди стали чаще покупать квартиры на окраинах, в более спокойных, доступных по цене и зеленых районах с развитой инфраструктурой», — подчеркнул Гальцев.

В качестве наиболее перспективных районов для переезда он назвал подмосковные Люберцы (160,1 тыс. рублей за «квадрат»), локацию «Марьино — Братиславская» (194,8 тыс.), проспект Мира (368,4 тыс.), станцию метро «Дмитровская» (294 тыс. рублей) и бульвар Рокоссовского (267,8 тыс.). Эксперт отметил, что в этих локациях нет дефицита предложения, а уровень инфраструктуры приближается к показателям более дорогих районов.

«Это значит, что здесь много школ, детских садов и площадок, есть медицинские учреждения и парки в хорошей концентрации на квадратный километр района. Транспортная доступность здесь также хорошая, до центра Москвы можно добраться меньше чем за час. При этом цены за квадратный метр здесь сравнимы с ценами в аналогичных районах, и этот показатель не дает больших колебаний в течение месяца, что свидетельствует об отсутствии манипуляций на рынке недвижимости в локации», — добавил он.