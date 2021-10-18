Правительство установило порядок определения платы за использование земельных участков, находящихся в федеральной собственности, для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, — так называемых ракушек. Так, постановлением установлен размер платы, который соответствует сумме земельного налога, рассчитанного с учетом площади участка, занимаемого некапитальным гаражом, сообщает в понедельник Росреестр.

В ведомстве напоминают, что 1 сентября 2021 года вступил в силу закон о «гаражной амнистии». «Он не только предусмотрел упрощенный механизм оформления прав на капитальные гаражи, но и решил застарелую проблему оформления земли, на которой расположены гаражи-«ракушки», предусмотрев для этого максимально упрощенный порядок. Теперь не требуется приобретение земельных участков в аренду или в собственность, прохождение процедур государственного кадастрового учета и регистрации прав. Также не требуется идти в суд, чтобы доказать, что некапитальный гараж может находиться в конкретном месте», — отмечают в Росреестре.

Законом о «гаражной амнистии» предусмотрено, что муниципалитет утверждает схему размещения некапитальных гаражей на своей территории, которой будет достаточно для того, чтобы размещать новые некапитальные гаражи и продолжать использовать старые. Ранее такого механизма не существовало, какие-либо гарантии сохранения некапитального гаража отсутствовали, подчеркивают в Росреестре. С 1 сентября 2021 года факта включения некапитального гаража в схему достаточно для того, чтобы гражданин спокойно продолжал его использовать или разместил новый гараж-«ракушку». Порядок утверждения такой схемы и порядок включения в нее некапитальных гаражей устанавливается законом соответствующего субъекта РФ.

В соответствии с Земельным кодексом РФ использование земли является платным, напоминают в Росреестре. Бесплатное использование предусматривается в основном для льготных категорий граждан. В этой связи бесплатное использование земли для размещения гаражей-«ракушек» закон о «гаражной амнистии» гарантировал инвалидам. Для других граждан, не относящихся к льготным категориям, размер платы за использование земель для размещения некапитальных гаражей должен быть установлен правительством (за федеральные земельные участки), субъектами РФ (за региональные земельные участки и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена), муниципалитетами (за муниципальную собственность).



«С учетом того что земельный участок для размещения некапитального гаража не оформляется в собственность или в аренду, постановлением установлен размер платы, который соответствует сумме земельного налога, рассчитанного с учетом площади участка, занимаемого некапитальным гаражом. Таким образом, для целей размещения некапитальных гаражей правительством России выбран минимальный размер платы с целью минимизации расходов граждан, являющихся владельцами гаражей-«ракушек», — указывают в Росреестре.