Отказаться от бумажного паспорта и перейти на цифровой аналог готовы пока только трое из десяти россиян, свидетельствуют данные исследования SuperJob . В опросе приняли участие 1,6 тыс. представителей экономически активного населения из всех федеральных округов страны.

Так, 31% россиян готовы поменять бумажный паспорт на смарт-карту, если Минцифры примет решение о подобном переходе. Еще 41% опрошенных выступают против нововведения, а 28% затруднились с оценкой.

Среди россиян чаще всего звучит мнение, что при переводе документов в «цифру» следует сохранять и их бумажные аналоги (44%). 29% против оцифровки любых документов. Но 13% — за то, чтобы полностью отказаться от бумажных документов, перейдя на цифровые.

Среди документов, которые стоит оцифровать (помимо трудовых книжек, для которых уже введен электронный формат), россияне называют паспорт и водительские права (24%), свидетельство о рождении (25%), медицинскую карту (каждый третий), ИНН и СНИЛС (по 39%), полис ОМС (44%). За два года, прошедших с момента аналогичного исследования, общественное мнение в этом вопросе изменилось незначительно.

Мужчины заинтересованы в получении смарт-карты вместо паспорта больше женщин (36% и 27% соответственно) и о возможности полного перехода на цифровые документы говорили в полтора раза чаще (15% против 10%). Больше всего желающих перейти на новый формат паспорта среди молодежи до 24 лет (42%); с увеличением возраста респондентов доля желающих стать обладателями смарт-карты снижается (24% среди россиян старше 45 лет). Среди молодежи больше всего и тех, кто поддерживает полный отказ от бумажных документов (18%).

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев сообщил в понедельник на заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, что электронный российский паспорт, который будет существовать в двух видах: как смарт-карта и приложение с QR-кодом, планируется запустить до конца 2022 года в трех регионах. «Я очень надеюсь, что до конца следующего года в трех субъектах РФ мы сможем уже начать выдавать новый паспорт в этих двух видах, взаимосвязанных между собой», — сказал министр, которого цитирует ТАСС .

Шадаев также отметил, что проект указа по электронному паспорту должен быть выпущен до конца этого года. В августе Шадаев сообщал, что решение о замене бумажного паспорта смарт-картой планируется принять к концу 2021 года.



Регионы, где будет запущен проект, в сообщении ТАСС не названы, но в начале сентября Шадаев говорил, что пилотными площадками по вводу электронных паспортов в 2022 году могут стать Москва, Подмосковье и Татарстан. Ранее в этом году сообщалось, что жители Москвы смогут оформлять и получать электронные паспорта с 1 декабря 2021 года, а по всей России эта возможность появится не позднее 1 июля 2023 года.