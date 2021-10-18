Минцифры до конца 2022 года планирует ввести возможность регистрации на портале «Госуслуги» для детей младше 14 лет, сообщил на расширенном заседании информкомитета Госдумы глава министерства Максут Шадаев.

Сейчас те, кто еще не получал паспорт, не могут пройти полноценную регистрацию на «Госуслугах». Для них решено ввести упрощенную систему, которая предполагает привязку к родительской странице. Как заявил Шадаев, сейчас цифровой ID, то есть запись на портале госуслуг, есть у 80 млн граждан. «Есть куда дальше стремиться. У нас есть очень много сервисов, ориентированных на детей. До конца 2022 года сделаем возможность получения цифрового ID для детей, которые не достигли возраста получения паспорта», — рассказал Шадаев.

Министр пояснил, что сейчас школьникам доступны электронные дневники, расписание, доступ к электронному контенту. Регистрация учетной записи для школьников происходит на уровне школы или муниципального образования. «Это большое затруднение», поэтому Минцифры планирует сделать возможным заведение подобных записей родителями. В этом случае запись будет подтверждаться учетными данными родителей, а ребенку будут доступны сервисы для школьников.