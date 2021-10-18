Общая сумма штрафов, предъявленных в 2021 году компании «МегаФон» за нарушения законодательства в сфере рекламы, составила почти 2,5 млн рублей, сообщила пресс-служба Московского управления Федеральной антимонопольной службы.

В частности, в середине октября УФАС привлекло «МегаФон» к административной ответственности за нарушение законодательства о рекламе и за непредставление в антимонопольный орган ответа на запрос информации, направленный в рамках рассмотрения заявления гражданина. Штраф в размере 500 тыс. рублей, предусмотренный частью 1 статьи 14.3 КоАП РФ, на «МегаФон» был наложен за распространение рекламы по сетям электросвязи в отсутствие согласия абонента. Это запрещено частью 1 статьи 18 федерального закона «О рекламе». В рамках данного дела столичным антимонопольным органом было установлено сразу десять отягчающих обстоятельств.

Ранее в 2021 году Московское УФАС неоднократно предъявляло штрафные санкции «МегаФону» за нарушение законодательства о рекламе. Компания трижды была оштрафована на общую сумму 900 тыс. рублей. Еще два раза на «МегаФон» были наложены штрафы по 500 тыс. рублей каждый.

За непредставление ответа на запрос информации антимонопольного органа «МегаФон» также привлечен к административной ответственности в соответствии с частью 6 статьи 19.8 КоАП РФ.

«На первый раз сумма штрафа составила 20 тыс. рублей. В случае повторения подобного бездействия в будущем сумма штрафа будет существенно увеличена», — говорится в релизе.

В Московском УФАС отметили, что в последнее время выросло количество штрафов, которые предъявляются операторам связи за игнорирование требований законодательства о рекламе. Самое распространенное нарушение — рассылка рекламного спама.