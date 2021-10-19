ФНС изучает возможность учета чаевых, которые оставляют самозанятым, пишут «Известия» . Опрос о потребности в получении вознаграждения через приложение «Мой налог» служба разослала работающим на себя. Чаевые — это перевод небольшой суммы со стороны клиента, который хочет дополнительно к оплате товара и услуги отблагодарить продавца за высокое качество или уровень обслуживания, говорится в опросе ФНС. Согласно позиции Минфина, чаевые не облагаются налогом и в ближайшие три года менять налогообложение физлиц не планируется.

В ФНС рассказали, что пользователи предложили на чеке самозанятого указывать реквизиты для перевода чаевых, также самозанятому было бы удобно получать чаевые на свои счета или карты, просто указав их в приложении «Мой налог».

МЭР: около 50% самозанятых в России совмещают подработку с основной деятельностью Из уплаченных самозанятыми налогов больше 8 млрд рублей приходится на Москву из 20,5 млрд рублей в целом по стране.

Промсвязьбанк внедрил такой сервис во второй половине 2020 года, сегодня он доступен в сфере торговли и услуг, в том числе клиентам индустрии красоты и гостиничного бизнеса. «Сбер» запустил сервис безналичных чаевых в апреле 2021 года, он доступен для всех пользователей, которые приняли условия публичной оферты, рассказали в пресс-службе банка. В октябре 2021 года аналогичную опцию запустил и ВТБ, она доступна физлицам, в том числе самозанятым, которые могут зарегистрироваться, добавить банковскую карту, собирать чаевые и выводить их без комиссии. «Тинькофф» совместно с CloudPayments тоже предлагает сервис для безналичных чаевых, донатов и адресных пожертвований; стоимость вывода денег на карты Тинькофф Банка составляет 5%, а на карты других банков — 7%.

Глава «Опоры России» Александр Калинин заявил, что самозанятые и так работают на себя и ни с кем не делятся выручкой, полученной за товары и услуги, поэтому целесообразность опции по получению чаевых для них вызывает вопросы. По мнению замруководителя исполкома ОНФ Арсения Беленького, удобно, если чаевые можно будет получать в приложении «Мой налог», иначе самозанятым необходимо выбирать из коммерческих сервисов банков, которые в любом случае удерживают комиссию за снятие средств.

В России запустили сервис для работы с самозанятыми Сервис помогает найти исполнителя на разные виды работ, проверяет наличие у него статуса самозанятого, регистрирует профессиональный доход, отслеживает доступный лимит, получает и хранит чеки.

Многие работающие на себя взаимодействуют непосредственно с людьми, и те могли бы благодарить их за проделанную работу, отметила генеральный директор платформы «Рокет Ворк» Анастасия Ускова. А для самозанятых, которые монетизируют свои профессиональные навыки (фрилансеры-копирайтеры, дизайнеры, программисты), это скорее будет излишним, считает она. Также уместным будет установление максимального размера чаевых: это поможет снизить вероятность махинаций с гонорарами и уплаченными с них налогами. Чтобы исключить варианты, где нечистоплотный заказчик или исполнитель захотят провести часть сделки в черную, стоит установить лимит на чаевые в 25–30% от суммы чека, предложила Ускова.