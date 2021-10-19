Росстат решил усовершенствовать методы оценки финансового положения россиян, в частности многодетных семей и пожилых: при измерении доходов населения планируется учитывать активы разного рода, а также соцпомощь в натуральном виде. Об этом пишет РБК .

Как поясняется, ведомство разместило на портале госзакупок контракт на выполнение научно-исследовательской работы по теме «Разработка рекомендаций по совершенствованию программ и методов проведения выборочных наблюдений по социально-демографическим проблемам в целях развития системы статистических показателей, характеризующих финансовое положение и условия жизни различных целевых демографических групп населения». Сумма лота — 3,52 млн рублей. Работа должна быть выполнена к середине декабря 2021 года, следует из материалов закупки. Заявки на участие в открытом конкурсе принимались до 18 октября.

Авторы исследования должны будут, в частности, подготовить рекомендации по внедрению лонгитюдного метода в программе Росстата по выборочному наблюдению за доходами населения и социальными выплатами. Этот метод означает, что наблюдением охватываются одни и те же респонденты на протяжении долгого времени — по крайней мере более одного года. Как говорится в техзадании к контракту, применять лонгитюдный подход планируется с 2022 года.

В настоящее время один из масштабных проектов Росстата — это выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах, которое проводится ежегодно и охватывает 60 тыс. домохозяйств. Но это исследование не является лонгитюдным, то есть в каждое новое обследование попадают разные населенные пункты и разные домохозяйства, из-за чего результаты не всегда можно интерпретировать как тенденцию.

Также отмечается, что по итогам исследовательской работы, которую заказывает Росстат, появится возможность получать больше информации о группах населения, недостаточно представленных в классической модели выборки. Это группы населения, значительно отличающиеся по своим социально-демографическим или доходным характеристикам от средних: многодетные семьи, семьи, состоящие из пенсионеров, группы людей с очень высокими или очень низкими доходами, студенческие домохозяйства. В настоящее время, например, выборочные исследования Росстата позволяют получать очень мало информации о богатых гражданах.

«Мы планируем оценивать малые группы, информация о которых в силу разных причин не представлена. Это могут быть группы с высокими доходами или люди с ограниченными возможностями. Но в первую очередь речь идет о семьях с детьми и людях старшего возраста», — отметили в пресс-службе Росстата.

Минтруд: в структуре бедности в России семьи с детьми составляют 80% Семьи с детьми составляют 80% в структуре бедности России, основным инструментом борьбы с бедностью должна стать поддержка таких семей. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Статслужба в докладе о задачах на 2021 год уже анонсировала проведение специализированного выборочного наблюдения целевой группы «семьи с детьми». Кроме того, Росстат планировал опробовать методики формирования показателей доходов населения и уровня бедности на основе административных данных Федеральной налоговой службы и Пенсионного фонда.

Наконец, перед службой стоит техническая задача создать единую модель выборки для разных исследований как в области демографии, так и в области доходов и иных социально-экономических проблем в работе с населением. Сейчас зачастую для каждого исследования формируется своя модель выборки, что довольно затратно, уточнили в статведомстве.



Для оценки уровня дохода семей Росстат планирует начать учитывать социальные трансферты и дотации в натуральной форме, следует из материалов госзакупки.

Согласно техзаданию, под социальными трансфертами в натуральной форме понимается приобретение товаров, работ, услуг, осуществляемое органами государственного управления в пользу граждан, подпадающих под действие законодательства по вопросам социальной защиты населения, и учитываемое в объеме денежного эквивалента стоимости. Как разъяснили в Росстате, к таким трансфертам относятся, например, молочная кухня для матерей или средства технической реабилитации для инвалидов.

«На основе результатов данных экспериментальных расчетов исполнителем [контракта] должна быть дана оценка влияния социальных трансфертов в натуральной форме на результат измерения бедности», — отмечается в конкурсной документации. По логике, при учете таких трансфертов уровень бедности при прочих равных условиях должен снизиться, поскольку в доходы домохозяйств будут включать денежный эквивалент этих трансфертов, отмечает РБК.

Помимо учета социальных трансфертов в натуральном виде Росстат изучает вопрос измерения доходов на основании наличия активов. «В рамках работ по данной задаче исполнителю необходимо формализовать понятие «актив» с точки зрения доходов, включая финансовые и нефинансовые активы», — говорится в техзадании.

Росстат хочет включить инвестиционную деятельность в расчет реальных доходов россиян Росстат обсуждает корректировку методологии расчета денежных доходов россиян с учетом их инвестиционной активности на фондовом рынке, пишут «Ведомости» , уточняя, что для этого создали межведомственную рабочую группу, в которую вошли представители ведомства и Банка России.

Из него следует, что исполнитель должен подготовить «рекомендации по совершенствованию состава показателей доходов домашних хозяйств, предусмотренных программой выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах».

«До сих пор Росстат не учитывал финансовые активы как инструменты, которые используют граждане. Учитывались накопления и сбережения, в том числе размещаемые в финансово-кредитных учреждениях. Активы же, которые люди инвестировали на финансовых рынках, оказывались неучтенными», — пояснили в Росстате.

Ранее сообщалось, что Росстат хочет включить инвестиции на бирже в расчет доходов россиян. В прошлом году проблему занижения доходов из-за неучета вложений в ценные бумаги отмечал Центробанк.



В Росстате добавляют, что задача ведомства — предоставить надежные статистические данные, в том числе для планирования мер соцполитики. «Развитие методов проведения выборочных наблюдений по социально-демографическим проблемам направлено на расширение и повышение статистической надежности информации, используемой при планировании и оценке эффективности мер государственной социальной политики, направленной на борьбу с бедностью, и повышение адресной социальной политики», — говорится в ответе федеральной службы на запрос РБК.