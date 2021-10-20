Как энергокризис изменит оценки российского рынка? Отечественные компании раньше всегда уступали заграничным коллегам из-за множества рисков. Новый результат можно увидеть, сравнив потенциал роста в нашей еженедельной подборке.



Эта тема основная уже две недели — и на прошлой неделе в топе идей были акции, которые могут стать популярными из-за интереса к российскому рынку.

Валюта

Существенное для курса рубля событие — на 22 октября 2021 года запланировано заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке. Большинство аналитиков ждет повышения ставки на 50 базисных пунктов (до 7,25% годовых). Это много с учетом того, что с начала 2021 года ставку подняли уже на 250 б. п. (или 2,5 процентного пункта). Некоторые эксперты, например в компании «Велес» и банке «Санкт-Петербург», не исключают, что ставка дойдет только до 7% (то есть повысят на 25 базисных пунктов).

Аналитики «Уралсиба» считают, что нет шансов на более слабую реакцию Центробанка (то есть чтобы он установил ключевую ставку на уровне 7%). Их ключевой аргумент — ускорение инфляции (до 7,4% в сентябре и 7,6% к середине октября к данным за эти же периоды в прошлом году). В «Уралсибе» не исключают повышение на 75 или 100 базисных пунктов (до 7,5% или 7,75% годовых).

Подобные меры в голландском банке ING считают экстремальными. Там ждут, что регулятор учтет такие важные факторы, как замедление кредитования и ухудшение эпидемиологической обстановки.

А значит, есть риск перестараться, ведь рост ставки не только влияет на инфляцию (кстати, это влияние не моментальное, результаты каждого подъема начинают сказываться не ранее, чем через полгода), но и негативно влияет на темпы экономического роста.

В качестве негативных трендов для рубля специалисты компании «Велес» указывают бегство глобальных инвесторов от риска (это когда иностранцы продают активы развивающихся стран, одновременно выкупая американские гособлигации и валюту США). На пользу рублю дальнейший рост цен на нефть: котировки марки Brent 18 октября 2021 года, например, превышали 86 долларов за баррель. Плюс национальная валюта укрепляется с приближением крупных налоговых платежей российских экспортеров. Основные выплаты пройдут через неделю, предварительные расчеты можно будет увидеть уже в ближайшую пятницу, 22 октября, когда экспортеры продадут имеющуюся у них валюту.

Пока доллар США стоит менее 71 рубля. Аналитики «Локо-инвеста» считают, что следующий ориентир для рынка — отметка 70 рублей. И такую цену вполне реально увидеть уже на этой неделе. В банке «Санкт-Петербург» аналитики не так оптимистичны, по их мнению, диапазон колебаний курса российской валюты составит 70,5—72 рубля за доллар.

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Инвестиционные идеи. Российский фондовый рынок

«ФосАгро» (PHOR), 12 месяцев. Целевая цена — 6 911 рублей. Потенциал роста — 25% («Финам»)

Два аргумента в пользу роста цен на акции одного из ведущих мировых производителей удобрений: повышенный спрос и рост цен на удобрения на экспортных рынках на фоне энергетического кризиса. Именно они вселяют оптимизм аналитикам из «Финама». Группа «ФосАгро» занимает прочные позиции на рынке: в России ее продукция занимает 57% рынка, в Европе — 18%, в Северной Америке — 6% и в Африке — 10%. В пользу российской компании и то, что в европейских странах из-за высоких цен на газ и электроэнергию некоторые производители азотных удобрений начали заявлять об остановке производства, пишут аналитики «Финама». А в Китае власти ввели запрет на экспорт удобрений — тоже снижающий конкуренцию фактор. Авторы инвестиционной идеи напоминают: по результатам четырех кварталов 2020 года акционеры «ФосАгро» получили в совокупности по 297 рублей на акцию, за I квартал 2021 года выплачено уже по 105 рублей на бумагу, за II квартал — утверждена сумма по 156 рублей на акцию.

«Сегежа Групп» (SGZH), 12 месяцев. Целевая цена — 13,5 рубля. Потенциал роста — 25% («ВТБ капитал»)

Акции единственного представителя лесопромышленного комплекса на российской бирже за последние два месяца подорожали в полтора раза. Но аналитики ВТБ считают, что это не предел, и приводят четыре причины:

компания удвоила объем лесосеки, пополнив активы в Сибири;

в прогнозе компании — ускорение роста ее операционной прибыли к 2022 году до 22% годовых;

себестоимость заготовки древесины у компании на 50—70% ниже, чем у европейских аналогов;

компания за шесть лет утроила операционную прибыль к 2020 году.

«Евраз» (EVRE), 12 месяцев. Целевая цена — 679 фунтов. Потенциал роста — 6% («Атон», Андрей Лобазов)

Акции «Евраз» — в фаворитах у аналитиков «Атона» среди российских сталелитейных компаний. При дивидендной доходности в 21% они торгуются ниже конкурентов, если смотреть по мультипликаторам (например, EV/EBITDA равен всего 3,2).

«Интер РАО» (IRAO), 12 месяцев. Целевая цена — 7,46 рубля. Потенциал роста — 48% («Солид», Дмитрий Донецкий)

Энергетическая компания уже сообщила через СМИ о планах увеличить экспорт электроэнергии до рекордных 20 млрд кВт/ч, причина — рост поставок в Китай и Латвию. В этих странах есть серьезный энергодефицит и растут цены на электроэнергию. Аналитик «Солида» считает, что «Интер РАО» достигнет в этом году рекордных показателей. Однако основным фактором роста называет начало новых достаточно весомых инвестиций в развитие компании. В «Солид» считают акции привлекательными, особенно по текущим котировкам (5,02 рубля за акцию), но отмечают, что реализация идеи может занять много времени.

«Ростелеком» (RTKM), 12 месяцев. Целевая цена — 119,6 рубля. Потенциал роста — 29% («Финам»)

В новой стратегии «Финама» по телекоммуникационной отрасли говорится, что одним из основных бенефициаров перехода на сети нового поколения 5G в России станет компания «Ростелеком», которая ставит на цифровизацию экономики. «Поставленная оператором цель, — пишут аналитики инвесткомпании, — достичь планки в 700 млрд рублей выручки в 2025 году может быть достигнута при темпах роста 5% благодаря активному развитию цифровых направлений». При выполнении этого плана ни одна другая российская компания сектора не сумеет приблизиться к «Ростелекому» по объему продаж, констатируют они. При этом компания намерена ежегодно наращивать и дивидендные выплаты не менее чем на 5%.

Инвестиционные идеи. Иностранные эмитенты

Merck (MRK), 12 месяцев. Целевая цена — 100 долларов. Потенциал роста — 25% («Синара»)

Компания Merck и ее партнер Ridgeback ждут одобрения регулятора американского фармрынка, агентства FDA, на свое лекарство от COVID-19 — молнупиравир. Исследования показали, что он снижает примерно на 50% риск попасть в больницу, в том числе смертельный исход для людей из группы высокого риска.

Его официальное появление на американском рынке актуально в преддверии зимы. Если власти дадут зеленый свет препарату Merck и Ridgeback, он станет первым средством, которое можно применять в домашних условиях. За курс лечения в течение пяти дней, сразу после появления симптомов, необходимо принять 40 таблеток. Следом вырастут его продажи, и будет гарантирован контракт с правительством США на 1,2 млрд долларов.

CrowdStrike (CRWD), 12 месяцев. Целевая цена — 305,5 доллара. Потенциал роста — 7% («Фридом Финанс», Вадим Меркулов)

Акции одного из лидеров облачной безопасности интересны для долгосрочных стратегий, пишет главный аналитик «Фридом». У компании сильные позиции в отрасли и хороший потенциал роста. Флагманский продукт компании — платформа Falcon. CrowdStrike применяет искусственный интеллект для круглосуточного мониторинга в виртуальном пространстве, помощи пользователям в распознавании угроз, а также оптимизации сетевых настроек.

По отчетам самой CrowdStrike, ее доходы выросли на 70%, а количество подписчиков — на 81% по отношению к аналогичному кварталу 2020 года.

LVMH (MC), 12 месяцев. Целевая цена — 745 евро. Потенциал роста — 15% («Открытие», Артем Руденок)

Группа LVMH, мировой лидер в группе товаров класса люкс, опубликовала отчеты за три квартала 2021 года. Там значится выручка в 44,2 млрд евро, это на 46% больше, чем в аналогичном периоде 2020 года. В «Открытии» считают, что в условиях ограниченного восстановления международных поездок и закрытия множества торговых точек группа показала сильные результаты. В отчете также отмечен рост расходов на логистику, который группа может покрыть благодаря солидной марже.

T-Mobile (TMUS), 12 месяцев. Целевая цена — 170 долларов. Потенциал роста — 36% («Финам»)

Представитель «большой тройки» американских операторов мобильной связи T-Mobile считается лидером по внедрению стандарта связи 5G. В ближайшую пятилетку переход игроков сектора на этот стандарт может вернуть телекоммуникационному сектору интерес инвесторов, считают в аналитическом управлении «Финама». «Новый стандарт ускоряет цифровизацию предприятий, позволяя управлять процессами на основе данных, которые поступают в реальном времени. Кроме того, характеристики 5G открывают путь для развития системы «умного города», — говорится в новой отраслевой стратегии инвестиционной компании.

Splunk (SPLK), 12 месяцев. Целевая цена — 196,7 доллара. Потенциал роста — 20% (SberCIB)

В инвестиционном подразделении СберБанка по примеру инвестиционных аналитиков из компаний-конкурентов составили свой топ-10 иностранных акций. Splunk — поставщик программного обеспечения для интеллектуальной обработки данных — в этом списке. У компании 21 тыс. клиентов, в том числе 91 из списка Fortune 100 (в нем отмечены крупнейшие по размеру выручки компании США).

Сейчас компания переходит от продаж бессрочных лицензий к продажам по подписке (SaaS-модель), в бухгалтерской отчетности это отражается в снижении выручки (так как часть ее попадает в раздел будущих доходов). Цена акций от этого пострадала. Аналитики СберБанка считают, что это временно, так как после внедрения модели работы по подписке годовой рост выручки компании ускорится с 3% до 20%. По опросам Bloomberg, аналитики обозначали потенциал роста акций Splunk в ближайшие 12 месяцев в 9%, а по обновленным прогнозам — он уже выше 20%.

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Новые инструменты на российских биржах

«СПБ Биржа» 14 октября начала одновременно с NYSE торги акциями GitLab (GTLB), которая разрабатывает алгоритмы для ускорения выпусков обновлений других пользовательских программ. Это имя самого большого сообщества программистов в мире известно многим людям, связанным с разработкой софта. В тот же день биржа прекратила торговлю акциями американской технологической компании по обработке и хранению данных Cloudera (CLDR). Это произошло после того, как акции компании были полностью выкуплены с рынка гигантами сектора private equity, компаниями KKR and Clayton Dubilier & Rice.

Аналитики «Фридом Финанса» специально отметили выход на IPO на рынке США (заявка регулятору подана 1 октября) компании Rivian Automotive. Видимо, из-за ее продукта, потенциально интересного жителям России, — она выпускает электровнедорожники. В числе ее инвесторов — Amazon и Ford, а производственная мощность завода, выкупленного у Mitsubishi, составляет 150 тыс. автомобилей в год. У компании уже есть предзаказ на 48,39 тыс. машин. Rivian Automotive планирует уже в 2021 году выпустить два типа автомобилей: внедорожник R1S и пикап R1T. Обе модели имеют полный привод и приспособлены для езды по бездорожью.

А главный стратег компании «Арикапитал» Сергей Суверов обратил внимание на одну российскую компанию, выходящую на IPO в России. Она интересна тем, что представляет сектор, бурно растущий на международных биржах, но до последнего времени вообще не представленный у нас. Речь идет о компании Positive Technologies (PT) и секторе кибербезопасности. 80% из 400 крупнейших российских компаний — клиенты PT. Она стабильно прибыльна, ее выручка удваивается каждые два года. По предположениям Суверова, такие темпы роста сохранятся ближайшие три — пять лет.

Вокруг оценки акций компании Softline перед приближающимся IPO произошел скандал. Точнее, аналитики публично разошлись в оценках будущего акций компании. В команде инвестбанков, выводящих Softline на биржу, есть российский «ВТБ Капитал». Аналитикам этой компании, понятное дело, акции кажутся привлекательными. А вот аналитику компании «Солид» очень не понравился диапазон заявленной для IPO цены: 7,5—10,5 доллара и 534 — 748 рублей. В результате ее рыночная капитализация составит от 1,49 млрд до 1,93 млрд долларов. В «Солид» считают такую оценку «совершенно неоправданной», поскольку видят в компании не IT-бизнес с разработкой и перспективами, а ретейлера софта со снижающейся маржинальностью. А IPO в этом случае — попытка спасти бизнес вливанием денег, заменить долговой капитал акционерным. Если при этом не будет смены конфигурации бизнеса, то компания выйдет на рынок сильно переоцененной, утверждают в «Солид».