Количество выданных микрозаймов или займов «до зарплаты» (до 30 тыс. рублей) в сентябре 2021 года сократилось по сравнению с предыдущим месяцем на 5,5% и составило 2,21 млн единиц. Таковы данные 3 тыс. микрофинансовых институтов, передающих сведения в НБКИ.

Наибольшее количество микрозаймов выдано в Москве (115,5 тыс. ед.), Московской области (102 тыс.), Краснодарском крае (78,8 тыс.), Свердловской области (76,3 тыс.) и Республике Башкортостан (74,6 тыс.).

Самую серьезную динамику снижения количества выданных займов «до зарплаты» продемонстрировали Приморский край (-12,4%), Белгородская область (-12,2%), Республика Саха (Якутия) (-9,3%), а также Архангельская (-8,9%) и Свердловская (-8%) области. Единственным регионом, где был отмечен рост выдачи микрозаймов, стала Самарская область (+3,7%). В Москве и Санкт-Петербурге количество микрозаймов за месяц снизилось на 4% и 4,7% соответственно.