Примерно 20% страховых выплат имеют признаки мошеннических действий. Об этом сообщил президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс на конференции «Барьер-2021», уточнив, что показатель остается неизменным уже несколько лет и, более того, характерен также для других стран мира.

«Мошенничество очень ловко подстраивается под новые условия, включая цифровые технологии, — отметил он. — Но мы прошли большой путь по сравнению с 2013 годом, когда ВСС направил первое письмо в правоохранительные органы. Сейчас сотрудничество с ними налажено как на федеральном уровне, так и на региональном».

По его словам, если еще пять лет назад факты мошенничества были характерны в основном для ОСАГО как самого массового вида страхования, то теперь его можно наблюдать в страховании жизни и здоровья, медстраховании.

«Все сектора постепенно начинают испытывать давление от противоправных действий, — добавил Юргенс. — И, скорее всего, оно усилится и интенсифицируется — это всегда происходит, когда платежеспособность населения падает. Поскольку в России восьмой год реальные доходы домохозяйств падают, я предполагаю, что мошенничество в страховании интенсифицируется и приобретет новые формы».

Как сообщил вице-президент ВСС Сергей Ефремов, наиболее высокая доля мошенничества сейчас остается в ОСАГО — 87—89% от общего количества выявленных страховыми компаниями мошеннических действий. «Почему статистика такая высокая — потому что именно в ОСАГО мы научились выявлять признаки и факты мошенничества, — пояснил он. — Тогда как в страховании жизни и здоровья мы не всегда можем действовать настолько эффективно — на долю ДМС, страхования жизни и ВЗР (страхования выезжающих за рубеж. — Прим. Банки.ру) приходится всего около 2% выявленных фактов мошенничества, хотя в реальности их гораздо больше».



Всего, по его словам, в 2020 году страховщики направили в правоохранительные органы более 10 тыс. заявлений по факту страхового мошенничества на сумму подсчитанного ущерба более 5,5 млрд рублей. За первое полугодие 2021 года таких заявлений направлено уже свыше 4,8 тыс., ущерб составил более 2,5 млрд рублей. По 15% заявлений были возбуждены уголовные дела (в 2019 году этот показатель составлял 20%).