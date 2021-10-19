Мошенники для хищения денежных средств граждан в основном применяют методы социальной инженерии. Так, телефонное мошенничество по-прежнему лидирует среди способов, используемых злоумышленниками, сообщил заместитель председателя ЦБ Герман Зубарев, выступая на пленарной секции «Глобальная цифровизация и национальная безопасность» в ходе международного форума «Интерполитех: цифровая трансформация безопасности государства».

«Атаки с использованием социальной инженерии по-прежнему являются основным инструментом злоумышленников при хищении денежных средств со счетов клиентов — физических лиц. При этом лидирующие позиции по-прежнему занимает телефонное мошенничество. Это, по нашей статистике, порядка 80%», — сказал Зубарев.

Мошенники стали красть деньги через Apple Pay и Google Pay Сложность с выявлением таких мошенничеств состоит в том, что клиент фактически становится держателем карты.

По его словам, удалось остановить рост мошенничества. «Мы видим, что волну роста, которую фиксировали в прошлом году, — у нас был рост 20% от квартала к кварталу, сумма похищенного возрастала — сейчас нам удалось остановить», — добавил зампред ЦБ.

Зампред правления СберБанка Станислав Кузнецов обратил внимание, что аудитория, попадающаяся на уловки телефонных мошенников, помолодела. «Сейчас, по нашим данным, большинство, кто попадается на уловки телефонных мошенников, — это граждане в возрасте 35—40 лет. Еще год назад это были граждане свыше 60 лет. Ситуация меняется», — отметил он.