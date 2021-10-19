Уральский Банк Реконструкции и Развития расширил кредитную линейку: получить заемные средства теперь могут клиенты, имеющие статус самозанятых, сообщила пресс-служба кредитного учреждения.
Для самозанятых банк разработал специальный кредит со ставкой от 11,6% годовых. Получить его могут клиенты, имеющие статус самозанятого от 12 месяцев, с доходом не менее МРОТ (12 792 рубля).
Максимальная сумма кредита — 700 тыс. рублей, срок — до десяти лет. Из документов требуются паспорт и справка о состоянии расчетов (доходов) по налогу на профессиональный доход. Все это можно выслать в кредитное учреждение в электронном виде из приложения «Мой налог».
По данным Министерства труда и социальной защиты, статус самозанятых в России имеют порядка 3 млн человек. Самые распространенные виды деятельности: предоставление автомобильно-транспортных услуг, ремонт и строительство, услуги в сфере красоты. В УБРиР отметили, что, по прогнозам аналитиков, в ближайшие три года число самозанятых вырастет вдвое, и спрос на специальные программы кредитования с их стороны будет расти.
Самые популярные предложения кредита наличными
|Название
|Мин. ставка
|от 8.5%
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Лиц.№ 2557
|от 6%
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Лиц.№ 1978
|от 5.9%
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Лиц.№ 1000
|от 5.5%
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Лиц.№ 1326
|от 5.1%
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Лиц.№ 705