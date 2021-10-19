В столице с 25 октября вводятся срочные коронавирусные ограничения, чтобы защитить старшее поколение и другие уязвимые категории горожан. О подписании соответствующего указа мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем блоге.



«Сегодня 60% пациентов ковидных стационаров составляют москвичи в возрасте старше 60 лет. Почти 80% на ИВЛ — люди пожилого возраста. Среди умерших от ковида их доля достигает 86%. И, как правило, они не сделали прививку. В этой ситуации мы должны принять срочные меры, чтобы защитить старшее поколение и другие уязвимые категории горожан», — написал в своем блоге Собянин.

Так, с 25 октября 2021 года до 25 февраля 2022-го москвичи в возрасте старше 60 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, должны вновь соблюдать домашний режим по месту постоянного жительства либо на садовых участках. Прогулки и занятия физической культурой на свежем воздухе не ограничиваются. Работающие граждане вправе оформить больничный.

При этом от необходимости соблюдать домашний режим освобождаются пожилые и хронически больные москвичи в случае, если они переболели COVID-19 в течение последних шести месяцев либо прошли вакцинацию.

Также с 25 октября 2021 года до 25 февраля 2022-го работодатели, действующие на территории Москвы, обязаны перевести на дистанционный режим работы:

не менее 30% от общего числа работников;

всех работников старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Исключение — только для сотрудников, чье присутствие на рабочем месте является критически важным для функционирования организации.

Уточняется, что требование о переходе на удаленную работу не распространяется на вакцинированных и переболевших работников, а также на работников медицинских организаций, предприятий оборонно-промышленного комплекса, «Росатома», «Роскосмоса» и некоторых других стратегических отраслей.

Рекомендуется в первую очередь переводить на «удаленку» невакцинированных и неболевших сотрудников предпенсионного возраста и тех, кто по состоянию здоровья находится в зоне повышенного риска.

Кроме того, главный санитарный врач по городу Москве принял решение (постановление от 19 октября 2021 года) об увеличении требований к обязательной вакцинации работников сферы услуг. В соответствии с ним предприятия и организации, работающие в этих отраслях, обязаны в срок до 1 января 2022 года обеспечить вакцинацию не менее 80% от общего числа сотрудников. Вакцинацию первым компонентом необходимо провести до 1 декабря 2021 года.