Банк России ожидает снижения доли социальной инженерии среди способов, используемых мошенниками для хищения денежных средств граждан. Об этом заместитель председателя Центробанка Герман Зубарев сообщил журналистам на форуме «Интерполитех: цифровая трансформация безопасности государства».

«Государство принимает большие меры в этом направлении. Упоминалось принятие законов — о запрете подмены номеров, блокировке сайтов — все эти меры в совокупности, безусловно, дадут результат по снижению уровня социальной инженерии», — сказал Зубарев, отвечая на вопрос о возможном сокращении доли социальной инженерии в числе методов, которые применяют злоумышленники для хищения денег.

Он также отметил, что мошенники совершенствуют свои методы. «Мошенники не стоят на месте, совершенствуются, но мы тоже, соответственно, также оцениваем эти новые схемы, вырабатываем меры по противодействию и вносим соответствующие изменения в антифрод-процедуры. Поэтому эта «борьба снаряда и брони» будет продолжаться, но победа будет за нами в любом случае», — сказал зампред Центробанка.

По данным ЦБ, доля социальной инженерии во II квартале 2021 года при совершении операций без согласия клиента составляла 47%, в системе дистанционного банковского обслуживания физических лиц доля этого способа мошенничества была на уровне 82%, а юридических лиц — 74%.