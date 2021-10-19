Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил первому вице-премьеру Андрею Белоусову и министру экономического развития Максиму Решетникову подготовить новые предложения о мерах поддержки бизнеса в условиях ситуации с коронавирусом.

«Прошу моего первого заместителя Андрея Рэмовича Белоусова и министра экономического развития Максима Геннадьевича Решетникова оперативно подготовить предложения о мерах поддержки бизнеса. Нужно помочь предприятиям продолжить устойчивую работу», — сказал председатель правительства во вторник на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

На заседании вице-премьер Татьяна Голикова предложила объявить в РФ с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни, а в регионах с наиболее сложной ситуацией — ввести нерабочие дни уже с 23 октября, а также сделать допуск на некоторые объекты только с QR-кодами и принять другие меры по борьбе с коронавирусом.

Из-за пандемии правительство РФ ранее приняло меры по поддержке бизнеса, которые касаются снижения налоговой нагрузки и сохранения занятости.