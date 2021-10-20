МФО в марте — июле 2021 года предоставили каникулы по 0,56 млн договоров займа, а банки — по 1 млн кредитных договоров, по данным 4 тыс. кредиторов, передающих сведения в НБКИ. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года количество предоставленных МФО своим заемщикам отсрочек по займам выросло на 24,6%, а число кредитных договоров, по которым банками были предоставлены каникулы, за указанный период, напротив, снизилось — на 36,7%.

Таким образом, если банковские розничные заемщики все реже пользуются такой возможностью, то клиенты микрофинансовых организаций, наоборот, получают отсрочки чаще, чем в 2020 году.

Динамика предоставления кредитных каникул отличается в зависимости от размера кредита/займа. Так, спрос на кредитные каникулы у должников с небольшими кредитами/займами остается стабильно высоким. У заемщиков со значительно более серьезными размерами долга потребность в кредитных каникулах в 2021 году снизилась.