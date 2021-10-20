Регулятор заинтересовался нелегальной деятельностью страховых лжепосредников в Интернете. Об этом сообщила заместитель директора департамента страхового рынка Банка России Екатерина Абашеева на конференции «Барьер-2021».



«Лжеагенты и лжеброкеры предлагают страхователям некие услуги, в том числе заключение электронных договоров ОСАГО, и получают денежные средства от клиентов, — объяснила она. — В результате страхователи либо вообще теряют деньги, либо получают поддельный полис, что вскрывается только при наступлении страхового случая, либо распечатку полиса, информация в которой существенно отличается от оригинала документа». Это позволяет посреднику оформлять полис за минимальную стоимость благодаря выбору региона с низким коэффициентом или заниженной мощности двигателя авто, а выставлять счет страхователю на 1 тыс. рублей больше, которые посредник кладет в свой карман.

Чтобы оценить масштабы такой деятельности, регулятор реализовал пилотный проект, и предварительные данные оказались угрожающими. Более того, по словам Абашеевой, при реализации этого проекта выяснилось, что не всегда в реестрах страховых агентов на сайтах СК можно проверить, действительно ли конкретный страховой посредник имеет договорные отношения со страховщиком или он занимается нелегальной деятельностью.

«Эта проблема связана с информацией на сайтах СК: либо она структурирована таким образом, что из нее непросто понять, действительно ли у этого агента есть отношения с компанией, либо просто отсутствуют идентифицирующие признаки конкретного агента, из чего даже мы не смогли понять, относится он к компании или нет», — пояснила она. Поэтому Банк России внес изменения в свое указание, которое обязывает страховщиков предоставить идентифицирующую информацию о посредниках в своих агентских реестрах. Документ подготовлен и уже находится на регистрации в Минюсте, после чего страховщики должны будут привести в порядок свои агентские реестры.

Кроме того, регулятор разработал механизм выявления в Интернете сайтов нелегальных посредников, в том числе с применением системы искусственного интеллекта. По оценке консультанта департамента страхового рынка Банка России Андрея Жукова, объемы такого посредничества в Интернете колоссальные. «Через Интернет работают тысячи посредников, — говорит он. — Поэтому мы сейчас запускаем систему, которая будет их вычислять автоматически, в начале 2022 года будет первый результат».

Выявленные в результате сайты нелегальных посредников будут блокировать, а к их владельцам — применяться меры, вплоть до возбуждения уголовных дел.