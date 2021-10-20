Госдума на следующей неделе рассмотрит в первом чтении законопроект, который снимает ограничения, мешающие развитию рынка взаимного страхования. Сегодня документ был утвержден профильным комитетом по финансовым рынкам, сообщил депутат Госдумы Николай Николаев во время пресс-конференции Национальной ассоциации обществ взаимного страхования «Взаимное страхование как драйвер национального страхового рынка».

«Мы прекрасно понимаем, что рынок коммерческого страхования не особо в восторге от перемен, потому что страховой рынок будет развиваться абсолютно по-другому, и некоммерческое страхование, коим является взаимное страхование, несомненно, займет свою нишу, как и во многих странах мира», — отметил он.

Законопроект снимает действующие ограничения в части максимально допустимого числа членов обществ взаимного страхования (сейчас это 2 тыс. членов-физлиц или 500 членов-юрлиц), что повысит доступность взаимного страхования. По словам члена наблюдательного совета АО «РНПК» Игоря Жука, это крайне важно, потому что сложно ожидать развития рынка взаимного страхования при действующих для ОВС ограничениях не только по числу членов, но и по видам страхования. Сейчас для ОВС запрет действует на личное страхование и отдельные виды имущественного, хотя в мировой практике такое ограничение отсутствует. Принятие законопроекта позволит ОВС заниматься личными видами страхования, в частности страхованием от несчастных случаев и болезней, добровольным медицинским страхованием, а также имущественным страхованием.

При этом, по словам Николая Николаева, для повышения финансовой устойчивости ОВС, защиты интересов их членов и третьих лиц законопроектом предлагается распространить на ОВС требования в части финансовой устойчивости и платежеспособности, которые предусмотрены для страховых организаций. А также ограничить для членов общества — физических лиц субсидиарную ответственность размером годовой страховой премии.



Напомним, в прошлом году в России действовало 11 обществ взаимного страхования, общие сборы которых составили 118,7 млн рублей. В первом полугодии 2021 года количество увеличилось до 12, общие сборы составили 66,5 млн рублей.