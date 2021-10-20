Законопроект о запуске цифровой платформы для «обеления» рынка аренды жилья в России планируется принять в весеннюю сессию Госдумы. Об этом, как передает ТАСС, сообщил журналистам в среду замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин в кулуарах XV Московского форума лидеров рынка недвижимости.

«Я думаю, что будем стараться в весенней сессии запустить, по сути, «обеление» рынка арендного жилья. Совместно с «ДОМ.РФ» и еще одним концессионером будем эту [платформу] делать», — сказал он.

Как стало известно, Минстрой планирует привлечь частных инвесторов для создания на основе концессии цифровой платформы по учету рынка арендного жилья. «Привлечение частного инвестора в платформу нужно только, чтобы не вкладывать бюджетные средства в платформу. Платформа будет ГИС и принадлежать будет РФ», — объяснил Стасишин. Он добавил, что концессионером может стать, например, компания, с которой «ДОМ.РФ» занимался созданием единой информационной системы жилищного строительства.



Ранее Минстрой России разработал законопроекты, которые предусматривают создание государственной информационной системы по учету договоров аренды жилья, а также изменения в Налоговый кодекс РФ.