Минфин России на аукционе в среду, 20 октября, разместил облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26239RMFS с датой погашения 23 июля 2031 года. Размещенный объем выпуска составил 20 млрд рублей, говорится в сообщении ведомства. Объем спроса достиг 38,994 млрд рублей.

Цена отсечения составила 95,975% от номинала, средневзвешенная цена — 96,0577% от номинала. Доходность по цене отсечения — 7,62% годовых.