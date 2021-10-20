Банк России предложил дополнительно расширить границы тарифного коридора по ОСАГО, чтобы страховые компании могли еще больше снижать тариф беспроблемным водителям и увеличивать стоимость страховки для автомобилистов с повышенным уровнем рисков. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Проект соответствующего документа опубликован на сайте ЦБ. В нем указано, что для легковых автомобилей физических лиц диапазон расширения базовых ставок как вниз, так и вверх составит 10%, для общественного транспорта (автобусы, совершающие регулярные перевозки пассажиров, троллейбусы и трамваи) — 4,9%, для других категорий транспортных средств, в частности для такси, — 30%.

«С учетом проведенного Банком России анализа планируется пересмотреть коэффициенты в зависимости от возраста и стажа водителя, а также коэффициенты за аварийность («бонус-малус»). В результате для взрослых и опытных водителей дополнительная скидка составит до 8%, для аккуратных и безаварийных — еще до 8%. Молодые и неопытные водители и лихачи будут платить больше. Кроме того, будет проведена дополнительная калибровка региональных коэффициентов», — пояснили в Центробанке.

В ЦБ напомнили, что страховщики применяют индивидуальные тарифы ОСАГО с сентября 2020 года. Средняя премия по легковым автомобилям физических лиц за год, когда тарифный коридор был расширен на 10% вниз и вверх, снизилась на 0,47% относительно августа 2020 года. При этом более чем в два раза (до 36%) увеличилась доля автолюбителей, которые при пролонгации договора сэкономили на ОСАГО более 10%.