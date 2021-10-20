Президент России подписал указ «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре — ноябре 2021 года». Текст документа размещен на официальном сайте Кремля.

В указе говорится, что для недопущения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с 30 октября по 7 ноября 2021 года включительно устанавливаются нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы.

При этом руководителям субъектов Российской Федерации предоставлено право дополнительно устанавливать нерабочие дни в своих регионах и вне указанного периода — «исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции». Также им поручено определить режим работы организаций культуры и здравоохранения в нерабочие дни в своих субъектах, а также необходимое число работников для обеспечения функционирования органов власти.

Одновременно правительству РФ и руководителям субъектов Российской Федерации дано распоряжение предусмотреть за счет средств соответствующих бюджетов предоставление мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям, которые ведут деятельность в отраслях, наиболее пострадавших из-за ухудшения ситуации с распространением COVID-19.

Указ вступил в силу со дня его опубликования.